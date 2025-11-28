KNAB otro reizi pastāvēšanas laikā publiski aicina darbā slepenos darbiniekus
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) otro reizi pastāvēšanas laikā publiski aicina darbā operatīvos darbiniekus, solot vismaz 2000 eiro algu pirms nodokļu nomaksas, informēja KNAB.
Lai pieteiktu kandidatūru operatīvā darbinieka amatam, jābūt nevainojamai reputācijai un atbilstībai likuma "Par valsts noslēpumu" prasībām. Tāpat kandidātiem jābūt iegūtai augstākajai izglītībai, teicamām latviešu un angļu valodas zināšanām, kā arī labām komunikācijas un argumentācijas prasmēm.
KNAB piedāvā atalgojumu no 2000 eiro pārbaudes laikā, kā arī piemaksas un sociālās garantijas. Tāpat birojs piedāvā izglītības un karjeras iespējas, prasmju un zināšanu attīstīšanas iespējas Latvijā un ārvalstīs.
Jau ziņots, ka atklātu pieteikšanos uz operatīvā darbinieka amatu KNAB pirmo reizi izsludināja 2024. gadā. KNAB saņēma gandrīz 300 pieteikumus un iedzīvotāju interesi par iespēju pievienoties vadošās pretkorupcijas iestādes operatīvo darbinieku komandai vērtēja kā ļoti augstu.
Likums paredz, ka KNAB amatpersonām, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības veikt atklātus un slepenus operatīvās darbības pasākumus.
Operatīvās darbības uzdevumi ir noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu un pierādījumu avotu noskaidrošana. Šiem darbiniekiem ir tiesības izsekot personas, noklausīties sarunas un veikt citus likumā paredzētos operatīvās darbības pasākumus. Tāpat šie KNAB darbinieki piedalās aizturēto korumpantu aizturēšanā un konvojēšanā.
KNAB izvēlētā slepeno darbinieku meklēšanas metode nav jauna starp Latvijas dienestiem. 2022. gadā SAB pirmo reizi pastāvēšanas laikā publiski aicina potenciālos analītiķu kandidātus pievienoties biroja komandai. 2023. gada novembrī SAB pirmo reizi publiski aicinājis pieteikties darbā potenciālos izlūkošanas un pretizlūkošanas speciālistus.
Savukārt Valsts drošības dienests (VDD) 2023. gada pavasarī aicināja vīriešus un sievietes kandidēt uz miesassargu amatiem.