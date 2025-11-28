Nedēļas nogalē termometra stabiņš zem nulle grādiem nokritīs vien naktīs
Nedēļas nogalē termometra stabiņš zem nulle grādiem nokritīs vien naktīs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Sestdiena būs lielākoties mākoņaina, dienā vietām austrumos debesis skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus, slapjš sniegs, vietām austrumos - arī atkala jeb sasalstošs lietus. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni.
Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas saglabāsies brāzmains, sasniedzot 15-18 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma 0…+4 grādu robežās, bet austrumu rajonos tā būs negatīva. Savukārt dienā gaisa temperatūra būs tāda pati kā iepriekšējā dienā.
Lai gan svētdien debesis lielākoties klās mākoņi, vietām arī uzspīdēs saule. Naktī vietām gaidāmi nokrišņi - lietus, austrumos arī slapjš sniegs, lokāli - arī atkala. Diena gaidāma bez ievērojamiem nokrišņiem. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies apledojums Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš.
Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz -1…+3 grādu atzīmei, bet Kurzemes piekrastē būs siltāk, tur +3…+6 grādi. Dienā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma tādās pašās robežās kā piektdien un sestdien.
Nākamās nedēļas sākumā, pastiprinoties anticiklona ietekmei, laiks kļūs sausāks un siltāks - vien vietām gaidāmi nelieli nokrišņi, un gaisa temperatūra būs pārsvarā pozitīva. Tikai diennakts tumšajās stundās termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz -1°.