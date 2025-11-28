Ar baroka mūzikas koncertu Rīgā tiek pieteikta jauna koncertvieta - teātris "Mystero"
Jauno teātri Vienības gatvē 30 atklās autentisks baroka mūzikas koncerts “Karaliskais baroks”, kas 5. novembrī plkst. 19.00 tiks aizvadīts sveču gaismā.
Koncertā skanēs izcilo baroka laikmeta komponistu Vivaldi, Pergolēzi, Hendeļa un arī 18.gadsimta visslavenākā mistiķa un pareģa, nemirstīgā grāfa Senžermēna mūzikas visskaistākās lappuses, kuras savulaik priecēja klausītājus Venēcijā, Romā, Versaļā, Neapolē, Londonā, Berlīnē un arī Rīgā. Koncertā piedalīsies soprāns Monta Martinsone, baritons Artis Muižnieks un baroka ansamblis “Collegium Musicum Riga”.
“Šajā vakarā maģiskā šīs vietas noskaņa, izsmalcinātie baroka tērpi un mūzikas instrumenti, izcila mūzika, vīns un maģija savīsies vienā pavedienā, lai atklātu dabas stihijas, galma intrigas un cilvēka garu, kas tiecas pēc neiespējamā... Aizveriet acis, atveriet sirdis, un ļaujieties brīnumiem! Tas būs nebijis, unikāls piedzīvojums ikvienam senās mūzikas cienītājam!” pauž koncerta idejas autore Ingrīda Bondare.
“Tā kā pirms ļoti daudziem gadiem biju Senās mūzikas festivālu rīkotāju komandā, kad veidojām starptautiskus koncertus Rundāles un Bauskas pilī, vēlējos atgriezties šajā laikmetā ar īpašu radošo risinājumu. Tādēļ uzrunāju, manuprāt, šā brīža labākos baroka intepretus, lai īstenotu īpašo koncertu – tērpos un sveču gaismā.” Ieeja koncertā sāksies plkst.18. Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.