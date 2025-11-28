No amata plāno atstādināt Rīgas Pilsētas attīstības departamenta direktori Purmali
Saistībā ar novērotām problēmām Skanstes revitalizācijas projektā no amata plānots atstādināt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktori Ilzi Purmali.
Purmale, kas tika iecelta amatā 2020. gadā, medijiem atzīst, ka iespējamība, ka viņa tiks atlaista pastāv, taču pagaidām viņa nav informēta par attiecīgiem rīkojumiem. Viņa norādīja, ka apstrīdēs šādu lēmumu. Purmale paudusi pārliecību, ka gan viņa, gan departaments ir strādājis godprātīgi un profesionāli, tādēļ ne tikai savas, bet arī departamenta reputācijas dēļ viņa esot nolēmusi cīnīties.
Turklāt tas esot jādara, lai pašvaldībai neiestātos finanšu sekas. Ja tiks atzīts, ka pie izveidojušās situācijas atbildību uzņemsies pašvaldība, tai būs jāsedz atbērtnē palikušās piesārņotās grunts aizvākšana. Tas varētu izmaksāt pat 5 - 8 miljonus eiro.
Kā ziņots, Rīgas domē tika veikta pārbaude, kurā izvērtēja Skanstes revitalizācijas projekta īstenošanu. Pašvaldībai bija bažas, ka Skanstes revitalizācijas projekta laikā nav aizvākta visa piesārņotā grunts. Kā iepriekš informēja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P), pastāv iespēja, ka kādi no darbiem, kas atteicas uz teritorijas sanāciju, nav paveikti vai paveikti citādi, nekā sanācijas plānā paredzēts, tādēļ pastāv risks, ka grunts, kas ir piesārņota un bija jānogādā citur, atrodas gan blakus teritorijā, gan varētu būt bērnu rotaļlaukumā.
Aģentūra LETA noskaidroja, ka Skanstes apkaimē piesārņotā grunts atrodas uz bijušajam maksātnespējas administratoram Mārim Sprūdam un viņa ģimenes locekļiem piederošās AS "Projekts B10" zemes gabaliem. 2025. gada maijā Skanstē tika atklāts viens no lielākajiem pilsētvides projektiem - daudzfunkcionāls parks, jaunas ielas un labiekārtota teritorija 15 hektāru platībā. Projekta īstenošana krietni ieilga un laika gaitā arī sadārdzinājās.
Skanstes teritorijas revitalizācijas projekta pirmā kārta tika īstenota ar Eiropas fondu līdzfinansējumu, valsts budžeta dotāciju un Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu. Kopējās ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas ir 21,7 miljoni eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 4,6 miljoni eiro, valsts budžeta dotācija 670 334 eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums - 16,5 miljoni eiro.
Pēc atklāšanas tika konstatēts, ka Skanstes parkā grimst kanalizācija, turklāt par šādu iespējamību pašvaldība iepriekš brīdināta, vēstīja Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica". Kanalizācijas projektēšanas laikā neesot tikuši veikti visi nepieciešamie aprēķini, kuru trūkumam savukārt netika pievērsta uzmanība. Būvnieka meklēšanas procesā viens no pretendentiem pašvaldību brīdināja par iespējamu objekta grimšanu teritorijā esošajās dūņainajās gruntīs, ja kanalizācijas sistēma tiks būvēta pēc sākotnēji piedāvātā projekta. Tomēr, ignorējot brīdinājumu, Rīgas dome no papildu ekspertīzes atteicās.