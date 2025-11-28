Daugavā iebraukušajā automašīnā atradās sieviete
Valsts policija zino, ka auto, kas vakar pašā Rīgas centrā nogrima Daugavā, atradās sieviete.
Likumsargi ziņo, ka viņu rīcībā esošā informācija liecina, ka automašīna iebraukusi Daugavā starp Akmens un Vanšu tiltiem Vecrīgas pusē. Automašīnā atradusies sieviete, un meklēšanas darbi turpinās. Policija par notikušo sākusi kriminālprocesu.
🚨Ceturtdienas vakarā Rīgā Daugavā iebraukusi un nogrimusi vieglā automašīna. Lielās straumes dēļ nav izdevies identificēt spēkrata atrašanās vietu un meklēšanas darbi turpināsies arī šodien, pavēstīja @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/ILt3BUouDf— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 28, 2025
Jau ziņots, ka šodien glābēji turpina intensīvi meklēt vakar vakarā Daugavā, Rīgā, nogrimušu auto. Plkst. 20.25 VUGD saņēma izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur sākotnējā informācija liecināja, ka upē ir iebraukusi vieglā automašīna.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Ar eholotu palīdzību tika pārmeklēta upes gultne, lai identificētu iespējamo automašīnas atrašanās vietu. Veicot zemūdens meklēšanas darbus, vienu no šīm vietām pārbaudīja ūdenslīdēji, bet automašīna netika atrasta. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ meklēšanas darbi tika pārtraukti neilgi pirms trijiem naktī. Meklēšanas darbi turpināsies šodien dienas gaišajā laikā.