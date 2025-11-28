Amatu Talsu novada pašvaldībā atstās izpilddirektors Agris Rozenfelds
27. novembra domes sēdē pieņemts lēmums ar 28. novembri atbrīvot Agri Rozenfeldu no Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amata. Lēmums pieņemts, balstoties uz A. Rozenfelda iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu saskaņā ar Darba likuma 114. pantu.
Agris Rozenfelds Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amatā iecelts 2024. gada 25. jūlija domes sēdē, darba pienākumus uzsākot 2024. gada 1. augustā. Viņam ir plaša vadības pieredze gan privātajā, gan publiskajā sektorā – iepriekš pildīti pienākumi pašvaldību kapitālsabiedrībās un uzņēmumos, kas darbojas ceļu būves, ūdensapgādes, siltumapgādes, namu apsaimniekošanas, elektroapgādes un teritoriju uzturēšanas jomā.
Savu profesionālo darbību Rozenfelds turpinās Ventspils novadā – Ventspils novada dome ārkārtas sēdē viņš apstiprināts izpilddirektora amatā, paredzot jaunos amata pienākumus sākt pildīt 15. decembrī. Rozenfelds lēmumu mainīt darba vietu saista ar profesionālajiem izaicinājumiem un piedāvājumu, kas ļaus viņam turpināt darbu pašvaldību vadības jomā citā reģionā.