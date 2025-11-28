FOTO: Talsu novada dome.
Amatā apstiprināta Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes "Kurzemīte" vadītāja Norika Segliņa
Talsu novada pašvaldības dome 27. novembrī apstiprināja Noriku Segliņu par Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes "Kurzemīte" vadītāju ar 17 deputātu atbalstu. Viņa amata pienākumus uzsāks 2026. gada 5. janvārī pēc konkursa, kurā piedalījās divi pretendenti.
27. novembra Talsu novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta Norikas Segliņas kandidatūra Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” vadītājas amatam.
Segliņa iecelta amatā ar 17 deputātu atbalstu. Darba pienākumus viņa uzsāks pildīt 2026. gada 5. janvārī.
Konkursu uz Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes "Kurzemīte" vadītāja amatu Talsu novada pašvaldība izsludināja šī gada 9. oktobrī, un tajā pieteicās divi pretendenti.
Pretendentu atlases un izvērtēšanas komisija 14. novembrī, izvērtējot iesniegtos dokumentus un pārrunu rezultātus, amatam virzīja Noriku Segliņu. Segliņa 20. novembrī iesniedza apliecinājumu par piekrišanu ieņemt vadītāja amatu.