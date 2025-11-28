Aicina balsot par līdzdalības budžeta projekta ideju Kolkā
No 24. novembra līdz 7. decembrim Talsu novada iedzīvotāji aicināti balsot platformā GEOlatvija.lv par 2025. gada līdzdalības budžeta projektiem, tostarp Kolkas iniciatīvu “Kolkas sporta laukumu atjaunošana”. Balsojumā katrā apvienībā uzvar projekts ar visvairāk balsu, radot iespēju uzlabot vietējo sporta infrastruktūru un kopienas vidi.
No 24. novembra līdz 7. decembrim Talsu novada iedzīvotāji aicināti piedalīties balsojumā par 2025. gada līdzdalības budžeta projektu idejām. Balsošana notiek platformā GEOlatvija.lv, autorizējoties ar kādu no elektroniskās identifikācijas rīkiem.
Kā notiek balsošana?
Līdzdalības budžeta balsojums norisinās apvienību pārvalžu ietvaros — katrā apvienībā tiek noteikts viens uzvarētājs. Tas nozīmē, ka projekti savstarpēji nesacenšas visā novadā, bet gan savā teritorijā, konkurējot tikai ar attiecīgās apvienības projektiem.
Īstenošanai tiks virzīts projekts, kas attiecīgajā apvienībā būs saņēmis visvairāk balsu.
Tātad Rojas un Kolkas pagastu apvienībā savā starpā sacentīsies tās projektu idejas, kuras ir iesniegtas šajos divos pagastos. Kolkā līdzdalības budžeta konkursam šogad ir iesniegts projekts “Kolkas sporta laukumu atjaunošana”. Mērķis – atjaunot Kolkas pludmales volejbola laukumus un skatītāju sēdvietas, radot drošu un pieejamu vidi sporta aktivitātēm un kopienas pasākumiem. Indikatīvā izmaksas 3077€.
Svarīgi atcerēties!
- Balsot par projektu var persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada administratīvā teritorija.
- Balsotājs var nobalsot par neierobežotu projektu skaitu, bet par katru no projektiem varēs nobalsot tikai vienu reizi.
Nobalso par Kolkas līdzdalības budžeta projektu arī tu! Balsošana notiks līdz 07.12.2025!