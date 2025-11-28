Jasmīne Vahbe. FOTO: Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija.
Šodien 10:39
Par izciliem sasniegumiem oktobra "Skrīnes" balvu saņem Jasmīne Vahbe
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā oktobra mēneša "Skrīnes" balvu saņēmusi 11.b klases skolniece Jasmīne Vahbe par izciliem mācību sasniegumiem, radošumu un mērķtiecīgu izaugsmi. Pateicība arī balvas mecenātei Gunitai Fogelai par atbalstu jauniešu attīstībai.
Jasmīne izceļas ar izciliem sasniegumiem mācību darbā, radošu pieeju un mērķtiecīgu personīgo izaugsmi. Viņas darbs, attieksme un degsme ir iedvesmojošs piemērs skolasbiedriem un apliecina, ka neatlaidība un zinātkāre nes augstus rezultātus.
Sirsnīgs paldies balvas mecenātei Gunitai Fogelai par sniegto atbalstu un ieguldījumu mūsu jauniešu attīstībā.