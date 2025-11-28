Remontdarbu dēļ Tukuma līnijā posmā Priedaine-Dubulti vilciena pasažierus pārvadās arī ar autobusiem
No 5. decembra Tukuma līnijā sākas ceturtais elektrifikācijas modernizācijas posms, kas līdz 2. februārim mainīs vilcienu kustības grafiku, samazinās reisus un posmā Priedaine–Dubulti paredzēs autobusu aizvietošanas. Pasažieriem aicinājums savlaicīgi iepazīties ar jauno sarakstu, jo būs izmaiņas arī atiešanas sliežu ceļos un atsevišķos Rīga–Ogre reisu laikos.
No šī gada 5. decembra Tukuma vilcienu līnijā sākas ceturtais elektrificētā tīkla modernizācijas darbu posms, tādēļ vēlreiz mainīsies kustības grafiks, un atsevišķos reisos posmā Priedaine–Dubulti vilcienu pasažierus Vivi pārvadās ar autobusiem. Vairākās pieturās no Priedaines līdz Vaivariem Tukuma virzienā vilcieni aties no citiem sliežu ceļiem, nekā ierasts ikdienā. Šo darbu posmu VAS “Latvijas dzelzceļš” plāno veikt līdz 2. februārim, bet tas sāksies dažas dienas agrāk nekā plānots.
Tukuma līnijas remontdarbu ceturtais posms ietekmē arī maršruta Rīga–Ogre divu vilcienu kursēšanas laikus – vilciens nr. 6248 no Rīgas aties plkst. 17.24, bet vilciens nr. 6267 no Ogres izbrauks 22 minūtes agrāk – plkst. 21.46.
Šajā laika periodā būs samazināts reisu skaits un vilcieni kursēs pēc jauna kustības grafika. Vivi aicina savlaicīgi iepazīties ar jauno kustības sarakstu. Reizi stundā būs viens vilciens no Rīgas līdz Tukumam un atpakaļ, taču divi reisi katrā virzienā dienas vidū būs saīsināti. Līdz pieturai Tukums I kursēs vilciens nr. 6511, kas no Rīgas stacijas atiet plkst. 10.00, un vilciens nr. 6518 plkst.11.52 aties no Tukums I. Savukārt līdz Ķemeriem kursēs vilciens nr. 6513, kas no Rīgas atiet plkst. 11.00, un vilciens nr. 6520 plkst.13.09 aties no Ķemeriem.
Papildu tam katru stundu būs divi reisi no Rīgas līdz Dubultiem un atpakaļ, kuros pasažierus posmā Priedaine–Dubulti pārvadās ar autobusiem. Vivi lūdz ieplānot papildu laiku, jo grafiks var mainīties satiksmes, laika apstākļu vai tehnisku iemeslu dēļ.
Autobusiem Tukuma līnijā būs sešas pieturas
Autobusa pietura Priedainē būs pie stacijas ēkas, Lielupē pieturas abos virzienos atradīsies esošajās pilsētas autobusa pieturvietās Vienības prospektā, Bulduros – Meža prospektā, Dzintaros – virzienā uz Rīgu Edinburgas prospektā, bet virzienā uz Tukumu – Meža prospektā, Majoros – Lienes ielā, Dubultos – Zigfrīda Meierovica prospektā.
Autobusu reisi būs pieskaņoti vilcienu kustībai Priedaines stacijā. Ja kavēsies vilciens, autobuss no pieturvietas izbrauks tikai pēc tā pienākšanas un pasažieru pārsēšanās. Savukārt, ja kavēsies autobuss, vilciens sagaidīs pasažierus, lai nodrošinātu ērtu pārsēšanos. Gan autobusi, gan vilcieni viens otru gaidīs, lai nodrošinātu ērtu un nepārtrauktu braucienu.
Vilcieni aties no citiem sliežu ceļiem
Pirms brauciena sākuma pasažieriem ir jāpārliecinās, no kura perona aties konkrētais vilciena reiss, jo vairāki sliežu ceļi remontdarbu dēļ būs slēgti un vilcieni no Priedaines līdz Vaivariem Tukuma virzienā aties no citiem sliežu ceļiem.
Autobusos nevarēs iegādāties biļetes un būs ierobežotas iespējas pārvadāt bērnu ratiņus
Tāpat kā iepriekšējo būvdarbu posmu laikā, arī šajā periodā braucienam autobusos būs derīgas iegādātās vilciena biļetes un to cena nemainīsies, taču autobusā biļeti nopirkt nevarēs. Vivi aicina tās iegādāties iepriekš – Vivi mājaslapā, Vivi Latvija mobilajā lietotnē, kasēs vai pie citiem biļešu tirgotājiem.
Autobusos nevarēs pārvadāt velosipēdus, bet Vivi iespēju robežās nodrošinās pārvadājumus vecākiem ar bērnu ratiņiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka tie nav pielāgoti šādām vajadzībām, tāpēc pārvietošanās var būt neērta. Vivi aicina izmantot alternatīvu – vilcienu, kas reizi stundā kursēs uz/no Tukuma, vai reģionālo sabiedrisko transportu, kur šī iespēja ir nodrošināta. Ja tomēr nepieciešams doties ar Vivi organizēto autobusu, aicinām lūgt palīdzību autobusa vadītājam vai līdzcilvēkiem, lai palīdzētu ratiņus ienest vai iznest.
Remontdarbi tiek īstenoti vairākos posmos, un katrā no tiem paredzētie vilcienu kustības ierobežojumi atšķirsies. Visi iesaistītie plāno un organizē izmaiņas tā, lai pasažieri pēc iespējas mazāk izjustu neērtības. Grafiks var mainīties atbilstoši remontdarbu norisei, taču par visām izmaiņām pasažieri tiks savlaicīgi informēti.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.