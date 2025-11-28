Artis Šuspāns saņem "Tukuma novada Cildinājuma balvu"
Artis Šuspāns saņēmis “Tukuma novada Cildinājuma balvu” par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un Tukuma pilsētas vides veidošanā. Apbalvojums pasniegts 25. novembrī kā daļa no ikgadējās tradīcijas godināt novada cilvēkus.
Tukuma novadu stiprina cilvēki, kuri dara no sirds, un tieši tāds ir arī Artis Šuspāns — uzņēmējs, ideju cilvēks un īsts Tukuma patriots.
18. novembrī, kad tika pasniegti pašvaldības augstākie apbalvojumi, Artis personisku iemeslu dēļ nevarēja būt klāt. Tāpēc šodien, 25. novembrī, pašvaldības priekšsēdētājs devās pie viņa, lai personīgi pasniegtu “Tukuma novada Cildinājuma balvu” un teiktu paldies.
Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un profesionālu, godīgu, brīvprātīgu darbu Tukuma pilsētas vides un vizuālā tēla veidošanā.
Artis rūpējas, lai mūsu pilsēta būtu sakopta, mūsdienīga un skaista. Pēdējos gados viņš sakārtojis vairākus īpašumus, piešķirot Tukuma centram jaunas “odziņas”.
Šis apbalvojums ir daļa no ikgadējās tradīcijas godināt cilvēkus, kuri ar darbiem un rīcību bagātina mūsu novadu. Šogad piešķirts viens “Tukuma novada Goda pilsoņa” tituls, deviņi “Atzinības raksti”, 15 “Cildinājuma balvas” un 16 “Pateicības raksti”.