Latvija uzsāk ciešāku sadarbību ar Spāniju un Austriju par ASCOD kājnieku kaujas mašīnu izmantošanu
Ceturtdien, 27. novembrī, militārajā bāzē “Ādaži”, piedaloties Latvijas, Spānijas, Austrijas un Apvienotās Karalistes delegācijām norisinājās ASCOD lietotāju grupas pirmā sanāksme. Tajā piedalījās aizsardzības ministrs Andris Sprūds un Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks brigādes ģenerālis Georgs Kerlins.
Tikšanās laikā tika parakstīta nodomu vēstule starp Latviju, Spāniju un Austriju par sadarbību un integrāciju ASCOD kājnieku kaujas mašīnu jomā. Spānijas uzņēmums “GDELS-Santa Bárbara Sistemas” sanāksmes dalībniekiem prezentēja speciāli Latvijai izstrādātās kājnieku kaujas mašīnas “ASCOD Hunter”. Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja vērot ASCOD kājnieku kaujas mašīnu “Hunter” un “Pizzaro” kaujas spēju demonstrāciju.
“Šodien mēs apliecinām, ka NATO spēka pamats ir sabiedroto vienotība un gatavība plecu pie pleca aizsargāt mūsu reģiona drošību. Pateicos partneriem par ieguldījumu ASCOD programmā, kas uzlabo Latvijas sauszemes spēku mobilitāti, aizsardzību un noturību. Šodien parakstītā nodomu vēstule ir nozīmīgs solis ciešākai sadarbībai un spēcīgākai Eiropas aizsardzībai, un mēs ar gandarījumu raugāmies uz iespēju nākotnē šajā programmā uzņemt arī citus sabiedrotos,” uzsver A. Sprūds.
Kājnieku kaujas mašīna “Hunter” ir Latvijas vajadzībām lokalizētā kāpurķēžu platformas “ASCOD” versija. Tā ir būtiski uzlabota, lai atbilstu mūsdienu mehanizēto kājnieku operāciju prasībām, nodrošinot spēcīgu uguns jaudu, modulāru aizsardzību un savietojamību ar Nacionālo bruņoto spēku un NATO sabiedroto tehniku. Nosaukumu “Hunter” izvēlējās Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīri kā šīs tehnikas galvenie lietotāji.
Šāds nosaukums ir izvēlēts, jo “hunter” jeb “mednieks” balstīts latviešu mitoloģijā, simbolizējot saikni ar dabu, drosmi, prasmi un spēju izdzīvot jebkuros apstākļos. Mednieks bieži tiek attēlots ar ieročiem un citiem medību rīkiem, kas simbolizē viņa spējas un iemaņas. Šī simbolika atbilst tehnikas uzdevumiem un karavīru raksturam, tāpēc tieši “Hunter” izvēlēts par jaunās kājnieku kaujas mašīnas nosaukumu.
Jau ziņots, šī gada janvārī Aizsardzības ministrija parakstīja līgumu ar Spānijas uzņēmumu “GDELS-Santa Bárbara Sistemas” par 42 kājnieku kaujas mašīnu ASCOD piegādi par 373 miljoniem eiro. Savukārt, jūnijā Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas priekšlikumu iegādāties papildu 42 kājnieku kaujas mašīnas ASCOD, lai sekmētu NATO spēju attīstības mērķu sasniegšanu un paātrinātu Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes attīstību, īsākā termiņā pārapbruņojot vēl vienu bataljonu. Papildu transportlīdzekļu piegāde Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem izmaksās 387 miljonus eiro. Līdz ar papildu kājnieku kaujas mašīnu iegādi Latvijai kopumā tiks piegādātas 84 ASCOD platformas. Vietējās industrijas iesaiste pasūtījuma izpildē paredzēta vismaz 30 % apjomā.
Pirmās kājnieku kaujas mašīnas Nacionālie bruņotie spēki sāks saņemt 2027. gadā.