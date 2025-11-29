Atrasts miris meklētais vīrietis no Siguldas.
112
Šodien 21:27
Siguldā bezvēsts pazudušais vīrietis atrasts miris
Bezvēsts prombūtnē bijušais 1947. gadā dzimušais vīrietis diemžēl atrasts miris.
Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess, taču sākotnējā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu.
Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri sniedza informāciju likumsargiem.
Kā zināms, vīrietis šā gada 24. novembrī ar ķiršu krāsas automašīnu “Škoda Fabia” ar v/n GO9794 izbrauca no adreses Siguldā, Pulkveža Brieža ielā, un aizbrauca Inčukalna virzienā caur Stīveriem. Policija meklēja vīrieti vairākas dienas.