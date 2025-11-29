Siguldā bezvēsts pazudušais vīrietis atrasts miris
foto: Shutterstock
Atrasts miris meklētais vīrietis no Siguldas.
112

Siguldā bezvēsts pazudušais vīrietis atrasts miris

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Bezvēsts prombūtnē bijušais 1947. gadā dzimušais vīrietis diemžēl atrasts miris.

Siguldā bezvēsts pazudušais vīrietis atrasts miris...

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess, taču sākotnējā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu.

Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri sniedza informāciju likumsargiem.

Kā zināms, vīrietis šā gada 24. novembrī ar ķiršu krāsas automašīnu “Škoda Fabia” ar v/n GO9794 izbrauca no adreses Siguldā, Pulkveža Brieža ielā, un aizbrauca Inčukalna virzienā caur Stīveriem. Policija meklēja vīrieti vairākas dienas.

Tēmas

SiguldaBezvēsts pazudušieValsts policijaŠkoda112

Citi šobrīd lasa