Latvija turpinās nostiprināt sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru līdz 2034. gadam
Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Ministru padomē šonedēļ Latvija apstiprinājusi dalību vairākās EKA programmās, kas sniegšot praktisku ieguvumu sabiedrībai, zinātnei, drošībai un tautsaimniecībai, informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).
Tostarp Latvija iesaistīsies divējāda lietojuma programmā sadarbībā ar aizsardzības nozari, lai stiprinātu valsts drošības spējas kosmosā.
Turpmāk Latvija iesaistīsies arī Mēness stacijas tehnoloģiju izstrādē, Zemes novērošanas un augstas izšķirtspējas ģeoizlūkošanas risinājumos, kā arī tehnoloģiju attīstības programmās un biznesa inkubatorā.
Nākamajos gados Latvija plāno turpināt stiprināt sadarbību ar EKA, lai palielinātu Latvijas uzņēmumu un pētnieku iesaisti starptautiskos projektos, kā arī attīstīt un komercializēt Latvijā radītās tehnoloģijas. Tāpat paredzēts veidot jaunas iespējas nākamajiem speciālistiem un attīstīt drošības un inovāciju risinājumus, tostarp divējāda lietojuma tehnoloģijas sadarbībā ar aizsardzības sektoru.
EKA īsteno vairākus desmitus izvēles programmu dažādos kosmosa nozares attīstības virzienos. Katra dalībvalsts un asociētā dalībvalsts var izvēlēties, kurās programmās tā piedalās un cik lielu finansējumu iegulda. EKA industriālā politika paredz, ka līdz 85% no iemaksātā finansējuma atgriežas atpakaļ valsts industrijā, īstenojot starptautiskus izglītības, zinātnes un inovāciju projektus.
Kopumā EKA dalībvalstis nākamajiem trim gadiem pieteicās programmām par 22,1 miljardu eiro. EKA ģenerāldirektors Jozefs Ašbahers to raksturojis kā rekordlielu apjomu, atzīmē IZM.
Kā vēstīts, Latvijas dalība EKA programmās kopš 2020. gada nodrošinājusi kopējo iekšzemes kopprodukta (IKP) pienesumu 13,4 miljonu eiro apmērā, liecina IZM pasūtītais ekonomiskās ietekmes novērtējums.
9,4 miljoni eiro bijis tiešais pienesums no projektu darbības, 1,8 miljoni eiro - piegādes ķēžu efekts, bet vēl 2,2 miljoni eiro - iedzīvotāju patēriņa radītā ekonomiskā aktivitāte. Katrs EKA programmās ieguldītais eiro rada 1,4 eiro kopējo pienesumu Latvijas ekonomikā, lēš ministrija.
Laikā no 2021. gada līdz 2025. gada jūnijam Latvijas organizācijām EKA programmās piešķirts 12,1 miljons eiro, ar kura atbalstu īstenoti 73 projekti. Vairāk nekā 80% līdzekļu novirzīti pētniecībai un attīstībai, veicinot jaunu tehnoloģiju un inovāciju izstrādi.
Vienlaikus līdz 2025. gada jūlijam Latvijas uzņēmumi bija ieguvuši komerclīgumus 15 miljonu eiro apmērā ārpus EKA. Tas apliecina nozares starptautisko konkurētspēju un izaugsmes potenciālu, vērtē IZM.
Latvija kopš 2020. gada ir EKA asociētā dalībvalsts. Par valsts dalību EKA ir atbildīga IZM, kas koordinē Latvijas kosmosa politiku un starptautisko sadarbību šajā jomā. Ministrija turpina darbu, lai nodrošinātu Latvijas aktīvu līdzdalību nākamajā EKA sadarbības periodā no 2027. līdz 2034. gadam.