KNAB rosina apsūdzēt Valmieras mēru par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem ES līdzekļu piesaistē; Baiks ir neizpratnē
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosinājis sākt kriminālvajāšanu pret piecām Valmieras novada pašvaldībā nodarbinātām personām, tostarp pašvaldības mēru Jāni Baiku ("Valmierai un Vidzemei") par vairākiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem Eiropas Savienības (ES) līdzekļu piesaistē.
KNAB informēja, ka trešdien birojs rosinājis Eiropas Prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret trim Valmieras novada pašvaldības amatpersonām un divām citām pašvaldībā nodarbinātām personām par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šīs darbības īstenotas ražošanas ēkas izbūvē, nelikumīgā veidā piesaistot lielāku Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Latvijas valsts budžeta līdzekļu apmēru, nekā to paredz normatīvie akti.
Pašvaldības var piesaistīt ERAF līdzekļus, lai uz sev piederošas zemes izbūvētu ražošanas ēku, ko pēc projekta īstenošanas piedāvā nomāt komersantiem. Ja konkrētā objekta potenciālais nomnieks nav zināms un tas tiek izvēlēts atklātā konkursā, pašvaldība ir tiesīga piesaistīt līdz 85% ERAF finansējuma. Savukārt, ja objekta būvēšana paredzēta konkrētam mērķim un zināms potenciālais komersants, kurš tajā darbosies, ERAF līdzfinansējums ir pieejams mazākā apmērā - no 45% līdz 55%, lielāku līdzekļu daļu sedzot konkrētajam uzņēmumam.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka Valmieras novada pašvaldības amatpersonas ražošanas ēkas būvniecības projekta laikā neinformēja atbildīgās institūcijas par paredzētā komersanta izvēli un ar viltu piesaistīja lielāku finansējumu, nekā to paredz normatīvie akti.
Darbojoties personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, amatpersonas, iespējams, izkrāpa 671 299,69 eiro no ERAF un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, informēja KNAB.
Valmieras novada pašvaldība iesniedza atbildīgajām institūcijām arī 2 372 713 eiro maksājuma pieprasījumus, kas netika apmaksāti no pašvaldības gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Ņemot vērā, ka piecas iesaistītās personas projekta īstenošanā, iespējams, apzināti pārkāpa nosacījumus par piesaistāmā finansējuma apmēru, maksājuma pieprasījumi ir uzskatāmi par krāpšanas mēģinājumu, skaidroja KNAB.
Projekta īstenošanas laikā bija veiktas arī būvprojekta izmaiņas, lai ražošanas ēku pielāgotu konkrētā komersanta vajadzībām, noskaidrojuši izmeklētāji.
KNAB iegūtie pierādījumi liecina, ka Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs ar pārējo četru personu atbalstu maldināja atbildīgās institūcijas par patiesajiem iemesliem būvprojekta izmaiņu nepieciešamībai un izmaksu pieaugumam. Tādējādi ERAF, Latvijas valsts budžetam un Valmieras novada pašvaldības budžetam, iespējams, radīti 73 485 eiro zaudējumi.
KNAB izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka komersants, kas saimniecisko darbību veic konkrētajā ražošanas ēkā, nebija informēts par pašvaldības amatpersonu iespējamo pretlikumīgo rīcību ERAF līdzekļu piesaistē.
Attiecīgi KNAB rosinājis Eiropas Prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret trim Valmieras novada pašvaldības amatpersonām un diviem pašvaldības nodarbinātajiem par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un krāpšanas mēģinājumu.
Papildus Baikam inkriminēta dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana mantkārīgā nolūkā, bet pārējām četrām personām - dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas mantkārīgā nolūkā atbalstīšana.
26. novembrī KNAB nosūtīja krimināllietas materiālus Eiropas Prokuratūrai, un tai kā procesa virzītājai tagad jālemj par kriminālprocesa turpmāko virzību.
KNAB vērš uzmanību, ka kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos - sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.
Savu skaidrojumu par notikušo sociālajā tīklā "Facebook" sniedzis arī pats Baiks. Viņš norāda, ka, neskatoties uz neskaidrajiem un sarežģītajiem apstākļiem 2022. un 2023. gadā, kādos nācās īstenot šo pašvaldības projektu, tas realizēts līdz galam, izpildot pilnīgi visas Eiropas Savienības normatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasības, kas bija līgumā.
"Par to liecina arī divu starptautisku auditorkompāniju atzinumi. Šajā projektā, tāpat kā ikvienā citā Valmieras novadā īstenotajā, varam pierādīt, ka finansējums līdz pēdējam centam ir ieguldīts izveidotajā infrastruktūrā. To apliecina arī izmeklēšanas rezultāti. Absolūti nesaprotu, kādā veidā, iespējams, esam nodarījuši Eiropas Savienībai zaudējumus lielā apmērā," neizpratnē ir Baiks.
Kā vēstīts, 2023. gada 12. septembrī KNAB iepriekš sāktā kriminālprocesā veica kriminālprocesuālās darbības, tai skaitā vairāk nekā 20 kratīšanas, izņemšanas un nopratināšanas vairākos objektos.
2023. gada 9. jūnijā Eiropas Prokuratūra sāka kriminālprocesu un to nodeva KNAB kā kompetentajai iestādei pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai.
Iespējamās nelikumībās figurējušais projekts saistīts ar infrastruktūras izveidi ēkai Valmierā. Tādā veidā personas nodarījušas Eiropas Savienībai zaudējumus lielā apmērā.
Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esoša neoficiāla informācija, iespējamie pārkāpumi konstatēti "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā" 2. kārtā, kas īstenota no 2020. gada decembra līdz 2022. gada novembrim, un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5,75 miljoni eiro.
Iepriekš Baiks apstiprināja, ka KNAB sāktā kriminālprocesā viņam piemērots personas ar tiesībām uz aizstāvību statuss, taču nav noteikti ierobežojumi pildīt domes priekšsēdētāja amatu.
Baiks atstatīja sevi no partiju apvienības "Jaunā vienotība" valdes locekļa amata.
Tikmēr Eiropas Prokuratūras sāktā kriminālprocesa dēļ Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apturēja finansējuma izmaksas Valmieras novada pašvaldības industriālo teritoriju attīstības projektam.