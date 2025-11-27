Runā Rīga
Šodien 14:55
Spēcīgas snigšanas laikā ar drona palīdzību Ziepniekkalnā izglābj nosalušu vīrieti. VIDEO
Rīgas pašvaldības policija naktī uz trešdienu, 27. novembri, Ziepniekkalnā, izmantojot ar termālo kameru aprīkotu bezpilota lidaparātu, uzgājusi un izglābusi kādu nosalušu vīrieti.
Likumsargi saņēma izsaukumu uz mazdārziņu teritoriju, kur kādā dārza mājiņā atradās persona, kurai bija nepieciešama palīdzība. Ierodoties notikuma vietā un pārmeklējot tuvāko apkārtni, tumsas un spēcīgās snigšanas dēļ cietušo sākotnēji neizdevās atrast.
Ņemot vērā sarežģītos laikapstākļus un risku personas dzīvībai, tika pieņemts lēmums piesaistīt RPP Drošības uz ūdens pārvaldes darbiniekus. Teritorijas apsekošana turpināta, izmantojot dronu, kas aprīkots ar termālo kameru.
Pēc intensīviem meklēšanas darbiem ar drona palīdzību meklētais vīrietis tika atrasts. Cietušais nodots mediķiem, kuri viņu nogādāja ārstniecības iestādē.