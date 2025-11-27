Atkārtoti reibumā pie stūres: vīrietis izraisa nāvējošu avāriju un aizbēg no notikuma vietas
Valsts policija lūgusi prokuratūru apsūdzēt vīrieti, kurš, atkārtoti sēžoties pie stūres reibumā, izraisīja letālu avāriju, turklāt pameta negadījuma vietu, informēja policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka 29. augustā ap plkst. 18.40 vīrietis bija sēdies pie stūres 2,48 promiļu reibumā. Braucot pa ceļu Ventspils novada Ances pagastā, viņš nobrauca no ceļa, transportlīdzeklis apgāzās un tā rezultātā gāja bojā pasažiere.
Šeršņova piebilda, ka automašīnas vadītājs jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Pagājušā gada novembrī, būdams alkohola reibumā, viņš bēga no policijas. Vīrietim pēc šī gadījuma ir spēkā Kurzemes rajona tiesas spriedums, ar kuru viņam ir aizliegums vadīt transportlīdzekļus.
Policija pabeigusi izmeklēšanu arī saistībā ar citu negadījumu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka kāda sieviete 22. septembrī ap pusdienlaiku vadīja transportlīdzekli Ventspils novada Vārves pagastā, neievērojot drošu braukšanas distanci attiecībā uz priekšā tajā pašā virzienā braucošo traktoru.
Rezultātā notika sadursme. Sievietes vadītais auto nobrauca no ceļa un apgāzās grāvī uz sāna. Negadījumā gāja bojā pasažieris.
Sieviete nebija alkohola reibumā. Tiek pieļauts, ka viņa, visticamāk, bija novērsusi uzmanību no ceļa un traktoru ieraudzīja pēdējā brīdī, kā rezultātā grieza stūri pa kreisi, taču no sadursmes neizdevās izvairīties.
Policija rosinājusi prokuratūru uzrādīt apsūdzību arī šai sievietei.