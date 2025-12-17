Neatnāca pakaļ savām meitām: Anglijā kanālā atrasta mirusi Latvijas pilsone
Oltrinemā, kas atrodas Mančestras aglomerācijā, Bridžvoreras kanālā pagājušajā nedēļā atrasts Latvijas pilsones līķis.
Divu bērnu māte atrasta mirusi kanālā pēc tam, kad neieradās pakaļ savām meitām pie aukles. 29 gadus vecā sieviete tika izcelta no Bridžvoreras kanāla Oltrinemā.
Pagājušās nedēļas trešdienas rītā (10. decembrī) pie kanāla tika manīti neatliekamās palīdzības dienesti. Policija slēdza daļu kanāla takas, un fotogrāfijās bija redzama speciāla policijas meklēšanas komanda, kas strādāja notikuma vietā. Sievietes ķermenis no ūdens tika izcelts ap plkst. 8.30 no rīta.
Vēlāk noskaidrots, ka bojāgājusī ir 29 gadus vecā Jana, kura dzīvoja Birčvudas rajonā Voringtonā. Viņas māsa Diāna laikrakstam “Manchester Evening News” veltīja māsai piemiņas vārdus, raksturojot viņu kā “uzticīgu māti” un “klusu, laipnu un maigu dvēseli”.
Jana strādāja par viesnīcas istabeni. Šā gada sākumā viņa pārcēlās uz Birčvudu no Pīterboro pēc attiecību izjukšanas, pastāstīja māsa. Ģimene saprata, ka Jana ir pazudusi 8. decembrī, kad viņa neatnāca pakaļ savām divām meitām – Adelinai un Keitai – pie aukles.
Diāna sacīja: “Pēc šķiršanās no vīra viņa viena pati audzināja abas meitas. Viņai ļoti patika riteņbraukšana – tā bija lieta, kas viņai sniedza mieru un prieku.”
Ģimene šobrīd vāc ziedojumus, lai atbalstītu Janas tuviniekus un segtu bēru izdevumus. Ziedojumu platformā GoFundMe norādīts, ka Janas meitas viņai bijušas “visa viņas pasaule”.
“Viņas aiziešana dziļi skārusi ģimeni, draugus un ikvienu, kam bija gods Janu pazīt,” teikts māsas paziņojumā. “Jana bija uzticīga māte savām divām meitām – Adelinai un Keitai. Viņa audzināja viņas viena pati, vienmēr darot visu iespējamo, lai nodrošinātu drošas, mīlošas un stabilas mājas. [..] Tie, kas viņu pazina, atceras Janu kā klusu, laipnu un maigu dvēseli. Viņas meitas bija visa viņas pasaule, un viss, ko viņa darīja, bija viņu labā.”
Diāna piebilda: “Lai gan Jana vairs nevar būt līdzās savām meitām, mēs kopā varam palīdzēt nodrošināt viņām nepieciešamo aprūpi, drošību un atbalstu nākotnē.”