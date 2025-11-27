Piešķirta "Latvijas valsts mežu stipendija mākslā 2025"
Veidojot asociācijas ar vides ilgtspējīgu attīstību un meža augošo lomu Latvijā, jau devīto gadu tiek rīkots konkurss “Latvijas valsts mežu stipendija mākslā”. 1500 eiro lielo stipendiju turpmākai mākslinieciskā talanta attīstīšanai šogad iegūst Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmas Glezniecības specialitātes 2. kursa studente Iveta Šmita par autortehnikā izpildītu darbu "Ģenētiski veselu egļu mežs ar potenciālu".
Stipendijas ieguvēja Iveta Šmita stāsta:
“Man patīk māksla visās tās izpausmēs un es vienmēr esmu jutusi sevī nepieciešamību izteikt sevi radoši. Studējot bakalaura laikā tekstilmākslu, nonācu pie savas autortehnikas. Mans darbs sastāv no vairākiem zīda slāņiem, kur katrs gleznots ar tušu, tādējādi panākot 3D efektu. Darbs veltīts meža videi kā dzīvotnei, aicinot skatītāju domāt par pārdomātu un atbildīgu saimniekošanu meža vidē. Galvenās balvas iegūšana šī gada stipendiju konkursā mani patīkami pārsteidza. Tagad galvenais mērķis ir pabeigt mācības un gatavoties gaidāmajai personālizstādei, kas būs skatāma nākamgad Cēsīs.”
Mākslas stipendiju konkursa finālistu 15 darbi ir interesanti savā daudzveidībā: no glezniecības līdz grafikai un tēlniecībai. Jauno mākslinieku radošajām darbībām vizuālajā valodā nav robežu. Autortehnikas darbos vērojams unikāls, vien autoram raksturīgs tehniskais izpildījums un rokraksts. Stipendiju konkursa tēma “Kā mākslas darbā veidot asociācijas ar vides ilgtspējīgu attīstību un meža augošo lomu Latvijā?” risināta, balstoties uz individuālo pieredzi, attieksmi, novērojumiem, personiskiem pārdzīvojumiem un sajutām.
Šogad tika turpināta arī pērn iedibinātā tradīcija pasniegt “Latvijas valsts mežu stipendija mākslā” skatītāju simpātijas balvu. To šogad ieguva akadēmijas maģistra programmas Zīmēšanas specialitātes 2. kursa studente Linda Jākobsone-Viškere par darbu “Dzimst miglā mežs”. Kā norāda pati autore, darbs ir veltīts Latvijas dabai un apziņai, ka katrs koks, katra elpa ir daļa no valsts, kuru kopā veidojam.
Pasākuma laikā konkursa finālistus sveica LVM Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs, izsakot cerību, ka dalība LVM stipendiju konkursā sniegusi plašāku izpratni par mežsaimniecības jautājumiem un mežu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā. Savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors administratīvajā un radošajā darbā Andris Vītoliņš dalījās pārdomās par arvien pieaugošo sabiedrības urbanizāciju, atzīstot, ka mākslinieki kļūst par tiltu, kā tuvoties dabai.
“Latvijas valsts mežu stipendija mākslā 2025” finālistu darbi apskatāmi izstādē vēl līdz 12. decembrim LVM klientu centrā Rīgā.