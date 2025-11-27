Bārmenis Trifanovs uzvarējis Pasaules kokteiļu čempionātā
Starptautiskās bārmeņu asociācijas (IBA) Pasaules kokteiļu čempionātā 2025. gadā kategorijā "Flair" uzvarējis Latvijas bārmenis Deniss Trifanovs, informēja Latvijas Bārmeņu federācijas (LBF) pārstāvji.
Čempionātā kategorijā "Classic" šogad Latviju pārstāvēja arī bārmenis Viktors Matvejevs.
Pagājušajā gadā IBA Pasaules kokteiļu čempionātā kategorijā "Pasaulē labākais Long drink kokteilis 2024" uzvarēja Latvijas bārmenis Linards Grundmans.
Pasaules kokteiļu čempionāts ir kokteiļu meistaru un "Flair" šovu bārmeņu sacensības, kurās piedalās dalībnieki no 65 valstīm. Katrā no "Classic" un "Flair" kategorijām katru valsti drīkst pārstāvēt viens dalībnieks, kurš ir uzvarējis nacionālajā atlasē.
Latvijas Bārmeņu federācija reģistrēta 2009. gadā. Organizācijas galvenie mērķi ir apvienot Latvijas bārmeņus vienotā organizācijā, veicināt to kvalifikācijas celšanu, kā arī organizēt dažādus profesionālus gan vietējus, gan starptautiskus bārmeņu konkursus un seminārus, uzturot un attīstot sakarus ar līdzīgām organizācijām ārvalstīs, kā arī stiprināt sadarbību ar nozares uzņēmējiem un dzērienu izplatītājiem.