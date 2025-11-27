Latvijas pilsonību piešķir Sīrijas pilsonim
Parlamentārieši ceturtdien galīgajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, ar kuru par Latvijas pilsoni atzīstams Sīrijas pilsonis Muhammads Alismails.
Pamatojoties uz Alismaila individuālajiem apstākļiem, viņa integrāciju Latvijas sabiedrībā un citiem būtiskiem apsvērumiem, pilsonību sīrietim piešķir ar īpašu likumu, apejot ierasto naturalizācijas kārtību.
1992. gadā Sīrijā dzimušais Alismails noslēdza laulību ar Latvijas pilsoni. Viņš Latvijā pastāvīgi dzīvo kopš 2010. gada, un ģimene audzina trīs bērnus. Alismails ir integrējies Latvijas sabiedrībā un jūtas tai piederīgs, teikts likumprojekta anotācijā.
2023. gada martā Alismails vērsās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), lai iegūtu Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā. 2024. gada 8. jūlijā PMLP izsniedza viņam garantijas izziņu, kurā apliecināts, ka pēc Sīrijas pilsonības zaudēšanas dokumenta iesniegšanas viņu iekļaus Ministru kabineta rīkojuma projektā par uzņemšanu pilsonībā.
Kopš 2024. gada jūlija Alismails vairākkārtīgi mēģinājis atteikties no Sīrijas pilsonības - gan Sīrijas Iekšlietu ministrijā un tai pakļautās kompetentās iestādēs, gan vairākās Sīrijas vēstniecībās. Visi mēģinājumi bijuši nesekmīgi, jo Sīrijas kompetentās iestādes atsakās izsniegt ekspatriācijas atļauju.
Savu iesniegumu Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai Alismails pamatojis ar to, ka Sīrijas pilsonības zaudēšana nav iespējama objektīvu iemeslu dēļ. Lai arī Sīrijas likumdošana pieļauj dubultpilsonību, tā neparedz iespēju brīvprātīgi atteikties no Sīrijas pilsonības, kā arī sarežģītās politiskās situācijas dēļ nav iespējams prognozēt, vai un kad šāda iespēja varētu rasties.
Atbalstu Alismaila Latvijas pilsonības iegūšanai sniedz SIA "Innovative Travel Solutions", kurā viņš pilda reģionālā vadītāja pienākumus, vadot un pārraugot vairāk nekā 200 darbinieku darbu un nodrošinot uzņēmuma stratēģisko attīstību.
Uzņēmums uzsver, ka Alismaila profesionālās zināšanas, darba ētika un lojalitāte padara viņu par nozīmīgu sabiedrības locekli un viņa kļūšana par Latvijas pilsoni būtu ieguvums Latvijai.
Komisija, izvērtējot iesniegtos dokumentus un uzklausot pilsonības pretendentu par viņa veiktajiem mēģinājumiem atteikties no Sīrijas pilsonības, kā arī viņa motivāciju kļūt par Latvijas pilsoni un nākotnes iecerēm, pieprasīja PMLP veikt pārbaudi par Alismaila atbilstību Pilsonības likuma nosacījumiem.
PMLP informēja, ka Latvijas atbildīgo iestāžu rīcībā nav informācijas, ka uz pilsonības pretendentu būtu attiecināmi kādi Pilsonības likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi. Vienlaikus PMLP norādīja, ka Alismails ir tiesīgs iesniegt iesniegumu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, bet šobrīd nevar iegūt dokumentu par Sīrijas pilsonības zaudēšanu, kā to prasa Pilsonības likums.
Komisija, ņemot vērā visus iegūtos faktus un apstākli, ka objektīvu un no viņa gribas neatkarīgu šķēršļu dēļ Alismails nevar iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, bet pilsonības iegūšana atbilst gan Pilsonības likuma mērķiem, gan sabiedrības interesēm, atbalstīja viņa uzņemšanu Latvijas pilsonībā ar īpašu likumu.
Komisijas sēdē Alismails deva svinīgo solījumu par uzticību Latvijas Republikai un apliecināja, ka, tiklīdz radīsies tiesiska iespēja, viņš nekavējoties atteiksies no Sīrijas pilsonības.