Latvieši kritizē horoskopu lietotnes finansēšanu no nodokļu maksātāju naudas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) lēmums piešķirt 123,5 tūkstošus eiro lietotnes "Matchful" izstrādei, kas izmanto astroloģiju un numeroloģiju, izraisījis strīdus: daļa sabiedrības uzskata, ka pseidozinātniska projekta atbalstīšana nav lietderīga, savukārt aģentūra atsaucas uz spēkā esošajiem programmas kritērijiem.
Rodas jautājums: vai Eiropas nodokļu maksātāju naudu vajadzētu novirzīt projektam, kas balstīts ezotēriskā pieejā? Šaubas radās arī saistībā ar ambicioziem AS "Matchful Group" solījumiem, ar kuriem uzņēmums piesaista investorus.
Uzņēmuma dibinātājs Vilnis Priedītis apgalvo, ka lietotni potenciāli varētu izmantot 500 miljoni cilvēku, bet tās tirgus potenciāls sasniedz 50 miljardus eiro.
"Es nesaprotu. Gadu desmitiem veiktie padziļinātie astroloģisko un numeroloģisko prognožu pētījumi ļauj secināt, ka to rezultāti ir nejauši un tiem nav empīriska vai sistemātiska pamatojuma. LIAA atbalsts pseidozinātniskam projektam signalizē, ka pieteikumā pietiek pieminēt "mākslīgo intelektu" vai "algoritmu", lai saņemtu publisko finansējumu," laikrakstam "Latvijas Avīze" sacīja uzņēmējs un konsultants Dāvis Suneps.
Pēc viņa domām, valsts līdzekļi būtu jānovirza zinātnei, nevis pseidozinātniskiem projektiem, kurus var atspēkot ar datiem. "Šāds atbalsts rada iespaidu, ka Latvijā ar "mākslīgo intelektu" saprot arī horoskopu lietotnes, nevis ar pierādījumiem pamatotas inovācijas."
Atbildot uz to, LIAA atbalsta piešķiršanas departamenta vadītāja Elīna Alika uzsver, ka katrs projekts tiek izvērtēts pēc noteiktajiem kritērijiem. Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem, viņa skaidro: atbalsts tiek piešķirts mākslīgā intelekta risinājumu izstrādei un ieviešanai bez nozares ierobežojumiem, izņemot konkrēti noteiktās jomas, kas saistītas, piemēram, ar ieroču, alkohola vai tabakas tirdzniecību, azartspēlēm un citām tieši minētām darbības sfērām.
Ezotērika, astroloģija un numeroloģija izņēmumu sarakstā nav minētas.
"No tā izriet, ka šādas jomas projekti arī atbilst programmas nosacījumiem. Projekta mērķis ir izveidot integrētu mākslīgā intelekta platformu, kas automatizē datu apstrādi un analīzi, samazinot manuālā darba apjomu un veicinot uzņēmuma iekšējās produktivitātes pieaugumu.
Tas atbilst programmas mērķiem. Izvērtēšanas rezultātā tika konstatēts, ka SIA "Matchful Partners" ir tiesības slēgt līgumu par projekta īstenošanu un atbalsta saņemšanu," skaidroja Alika.
Iepriekš vēstīts, ka Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) parakstījusi līgumu ar AS "Matchful Group" par atbalstu integrētas mākslīgā intelekta aplikācijas izstrādei un ieviešanai astroloģijas, numeroloģijas un psiholoģijas datu apstrādei un personalizētu konsultāciju nodrošināšanai, informēja uzņēmumā.
Līgums parakstīts 29. oktobrī.
LIAA norādīja, ka "Matchful Group" iesniegtā projekta attiecināmās izmaksas ir 247 000 eiro, no kuriem atbalsts saskaņā ar programmas nosacījumiem plānots 123 500 eiro apmērā.
"Matchful Group" dibinātājs Vilnis Priedītis norādīja, ka atbalsta līdzekļi tiks izmantoti digitālas platformas izveidei, kur lietotāji varēs saņemt mākslīgā intelekta sniegtus padomus, balstītus uz astroloģijas, numeroloģijas un psiholoģijas principiem, kā arī izmantojot pašu lietotāju sniegto informāciju. Tāpat platformā būs iespējams piesaistīt individuālus konsultantus.
Priedītis norāda, ka trīs gadu laikā plānots piesaistīt vismaz 550 000 platformas lietotāju. "Matchful" tagad var lejupielādēt "AppStore" un "Google Play" vietnēs.
Atbalsts "Matchful Group" tiek sniegts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai" pasākuma "Atbalsts procesu digitalizācijai uzņēmējdarbībā" laikā. Atbalstāmās darbības jāīsteno divos gados.
"Matchful Group" ir reģistrēts 2025. gada 8. jūlijā, un tā pamatkapitāls ir 35 000 eiro. Uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Priedītis, liecina informācija "Firmas.lv".