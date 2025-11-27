Muzejā prezentēs filmu "Ne tikai izdzīvot, bet dzīvot" par Jelgavas Lauktehniku
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 29. novembrī plkst. 13 notiks dokumentālās filmas "Ne tikai izdzīvot, bet dzīvot" prezentācija par Jelgavas Lauktehniku.
Filmas režisore ir Daina Bruņiniece, un tās centrā – Jelgavas Lauktehnikas vēsture, uzņēmuma nozīme pilsētai un cilvēki, kas to veidojuši. Atmiņu stāsts atklāj, kā "Jelgavas Lauktehnika" kļuva ne vien par uzņēmumu, kurā liela vērība tika veltīta tam, kā izdzīvot attīstītā sociālisma laikmetā. "Jelgavas Lauktehnika" savulaik bija kļuvusi par dzīves kodolu Jelgavas apkaimē, joprojām saglabājot savu statusu. Filmā par uzņēmumu cilvēki varēs satikt arī ilggadējo muzeja galveno krājuma glabātāju Andreju Dābolu, kurš daudz laika veltījis, apzinot uzņēmuma vēsturi.
“Filma stāsta par to, kā no neliela uzņēmuma, ko dziļos padomju gados sauca par mašīnu un traktoru stacijām vai, saīsinot MTS, izauga uzņēmums, kas laika gaitā kļuva par Jelgavas Pārlielupes daļas neatņemamu sastāvdaļu. Oficiālais dibināšanas gads gan ir jaunāks – 1967. Bet tie sasniegumi, kas nostiprināja Jelgavas Lauktehnikas autoritāti ne tikai apkārtējo novadu lauksaimniecības uzņēmumos gan “veco laiku” kolhozos un agrofirmās, gan arī mūsu “jaunajos laikos”, jo lauksaimniecības tehnika vajadzīga visiem, un par to, lai tā būtu darba kārtībā, rūpi turēja Lauktehnika. Tomēr visa fonā ir cilvēki – kā ierindas darbinieki, tā arī komandas vadītājs. Un filma ir tieši par to, kā Jāzeps Kivlenieks vadīja šo uzņēmumu cauri gadiem un gadu desmitiem. Bet muzeja ieguldījums – toreizējais galvenais krājuma glabātājs Andrejs Dābols, aizejot pensijā, turpināja savu sirdsdarbu – viņš pēc Jāzepa Kivlenieka uzaicinājuma sāka sīkāk pētīt lauktehnikas vēsturi, kā rezultātā tapa šī filma. Filmā gan liela vērība pievērsta tieši Kivlenieka kunga personībai, bet patiesībā tā ir filma par izdzīvošanu, varētu pat teikt, dzīvošanu padomju gados, kad godprātīgs darbs bija ne tikai norma, bet arī uzdrīkstēšanās darīt vairāk un labāk,” norāda muzeja direktore Gita Grase.
Ieeja pasākumā ir bezmaksas.