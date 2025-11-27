Ministrs šogad avārijās bojāgājušo statistiku nosauc par skarbu un neizslēdz bargāku sodu ieviešanu
Šogad apkopotā statistika par satiksmes negadījumos bojāgājušiem ir skarba, un nepieciešamības gadījumā būs jāsāk domāt par bargāku sodu ieviešanu, ceturtdien Ceļu satiksmes drošības padomes (CSDP) sēdē paziņoja tās vadītājs, satiksmes ministrs Atis Švinka (P).
Šogad avārijās, tostarp vakar notikušajā traģēdijā, kad Rīgā automašīna sabrauca gājēju, dzīvību zaudējuši 108 cilvēki, kas nozīmē, ka jau patlaban tiek pārsniegti visi pagājušā gada rādītāji, atklājot sēdi, norādīja Švinka.
"Šie dati ir skarbi un nepielūdzami, un man liekas, ka tā ir visa mūsu atbildība - augstākās politiskās vadības, visu institūciju, pilsētu vadības un arī sabiedrības, kādā veidā varam rīkoties, lai mazinātu šī traģēdijas un stiprinātu satiksmes drošību," uzsvēra Švinka.
Švinka kā ministrs uzskata, ka risinājumos ir jāskatās maksimāli plaši. Patlaban tiek turpināts darbs pie infrastruktūras uzlabošanas un tā dēvēto "melno punktu" mazināšanas. Tāpat turpinās darbs pie digitalizācijas un vidējā ātruma kontroles radaru ieviešanas.
Vienlaikus ir virzīti dažādi grozījumi normatīvajos aktos, jo visiem satiksmes dalībniekiem ir jājūtas drošībā. Tāpat turpinās sabiedrības informēšanas kampaņas.
Lai arī ministrs iepriekš ir saņēmis jautājumus par sodu efektivitāti, Švinka neesot liels atbalstītājs tam, ka sodi būs vienīgais risinājums, kas izšķirs satiksmes drošību. "Par sodiem, nu teikšu tā, ja mēs nespējam ar citiem elementiem tikt galā, tad es virzīšu palielinātus sodus. Lai būtu efektīvi, kosekvence un izpratne, ka tas nav normāli un tolerējams vienu reizi, otru reizi pārkāpt noteikumus. Sabiedrībai jābūt atbildīgai, kas kopumā notiek," norādīja ministrs.
Nepieciešamības gadījumā virzot priekšlikumus par bargākiem sodiem, ministram būšot svarīgi dzirdēt ekspertu, institūciju un nevalstisko organizāciju viedokli.