Burovs prognozē sekmīgu budžeta pieņemšanu, bet šaubās par koalīcijas darbu pēc tam
Valsts budžets nākamnedēļ tiks pieņemts, intervijā Latvijas Radio tādu pārliecību pauda pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts, kopā ar koalīciju parasti balsojošais Oļegs Burovs (GKR).
Viņš pauda, ka grib novērst jebkuras spekulācijas par to, ka budžets varētu netikt pieņemts.
Vienlaikus viņš neslēpa šaubas, kā koalīcija varēs strādāt pēc tam. Politiķis gan aicināja "visas emocijas" par šo jautājumu atlikt uz pirmdienu pēc budžeta pieņemšanas, kas būs 8. decembris.
Vaicāts, vai šoreiz budžetā bijušas tā dēvētās deputātu kvotas opozīcijas priekšlikumiem, Burovs sprieda, ka brīžiem pēc tā izskatās.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien galīgajam lasījumam Saeimā atbalstīja likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam, noslēdzot darbu pie nākamā gada budžeta.
Paredzēts, ka parlamentārieši galīgajā lasījumā par nākamā gada budžetu un to pavadošajiem likumprojektiem lems trešdien.
Iepriekš komisijā uz gala lasījumu tika izskatīti 235 priekšlikumi nākamā gada budžeta projektam, atbalstot vien dažus opozīcijas iesniegtos priekšlikumus.
Savukārt finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) iepriekš klāstīja, ka kopumā nākamā gada budžetam un to pavadošo likumprojektu paketei saņemti 585 priekšlikumi, tostarp 481 priekšlikums saņemts Saeimā, 89 priekšlikumus iesniegušas ministrijas, kā arī iesniegti 15 Ministru kabineta alternatīvie priekšlikumi.