Rīgas zoodārzs aicina kļūt par dzīvnieka krustvecāku "Melnbaltajā piektdienā"
Līdz 30. novembrim Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs aicina piedalīties krustvecāku programmas akcijā "Melnbaltā piektdiena", kļūstot par kāda dzīvnieka aizbildni un atbalstīt dzīvnieku labturību un sugu saglabāšanu, informēja zoodārzs.
Šogad krustvecākus meklē tādi melnie, baltie un melnbaltie dzīvnieki kā kaķu lemuri, Indijas dzeloņcūkas un baltās pūces.
Piedaloties programmā, iegūst gan krustvecāks, gan dzīvnieks. Ziedojumi tiek izmantoti konkrēta dzīvnieka barības un kopšanas nodrošināšanai, mītnes labiekārtošanai, kā arī sugu saglabāšanas, monitoringa un pētniecības darbu atbalstam. Savukārt krustvecāks saņem, piemēram, sertifikātu par atbalstu un gada abonementu Rīgas zooloģiskajā dārzā.
Šoreiz "Melnbaltajā piektdienā" zoodārzs piedāvā vairāk nekā 10 melnus, baltus un melnbaltus dzīvniekus, kuriem par krustvecāku var kļūt ar vairāk nekā 50% atlaidi. Krustvecākus meklē Indijas dzeloņcūkas, mazie pērtiķīši Geldi kalimiko un kalitriksi, kā arī pērnā gada populārākie krustbērni - kaķu lemuri. Izvēlēties var arī kādu no baltajiem putniem - pūci, stārķi, kakadu vai baltu pelēko vārnu -, Japānas dzērves vai melnos stārķus. Savukārt mazāk pūkainu dzīvnieku cienītāji var kļūt par krustmāti vai krusttēvu putnuzirneklim vai zarkukainim.
Kļūt par krustvecāku kādam no "Melnbaltās piektdienas" dzīvniekiem iespējams, aizpildot anketu Rīga zooloģiskā dārza mājaslapas Krustvecāku programmas sadaļā un pēc tam veicot ziedojumu par norādīto summu. Kopumā tiek piedāvāts kļūt par krustvecāku aptuveni 200 dažādu sugu dzīvniekiem, taču akcijas laikā izvēlēto melnbalto dzīvnieku krustvecākiem tiek piešķirta vismaz 50% atlaide.
Krustvecāku programma nav tikai ziedojums, bet arī ir iespēja kļūt par daļu no zoodārza kopējā mērķa - saglabāt dabas daudzveidību un nodrošināt labturību visiem tā iemītniekiem.