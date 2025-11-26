Izdzīvojušā liecība: traģisko avāriju , iespējams, izraisīja iereibis pasažieris, paraujot stūri. VIDEO
Traģisko autoavāriju, kurā dzīvību zaudēja trīs cilvēki, iespējams, izraisīja priekšējā sēdeklī sēdošā pasažiera neadekvāta rīcība – strīda laikā viņš, visticamāk, satvēris stūri un to parāvis, liecina negadījumā izdzīvojušā 17 gadus vecā jaunieša stāstītais.
Kā liecina jaunieša sniegtā informācija, ar kuru dalījies viņa brālis Gunārs, kompānija ar automašīnu devusies mājup no Rubas, vēstīja TV3 raidījums "Degpunktā".
Automašīnā kopumā atradušies pieci cilvēki. Spēkratu vadījis vīrietis vārdā Kristaps, bet viņam blakus sēdējis viņa patēvs. Aizmugurē atradušies vēl trīs pasažieri.
Konflikts sācies, kad priekšējā sēdeklī sēdošais pasažieris, kurš bijis alkohola reibumā, pieprasījis šoferim apstāties pieturā. Kad vadītājs atteicies to darīt un turpinājis ceļu, pasažieris sācis lamāties. Pēc izdzīvojušā jaunieša teiktā, blakussēdētājs pēkšņi "pieķēries pie stūres" un parāvis to pa labi, kā rezultātā automašīna nobraukusi no ceļa un avarējusi.
Avārijas brīdī cilvēki tikuši izmesti no transportlīdzekļa. 17 gadus vecais jaunietis, kurš guvis kāju lūzumus un citas traumas, bijis vienīgais, kurš pēc negadījuma spējis pārvietoties. Viņš konstatējis, ka šoferis jau miris – jaunietis dzirdējis viņa pēdējo elpas vilcienu. Arī otrs vīrietis, kurš atradās aizmugurē, bijis bez dzīvības pazīmēm. Mediķi centušies reanimēt 75 gadus veco seniori, taču viņas dzīvību glābt nav izdevies.
Vainīgais pasažieris, kurš, visticamāk, izraisīja avāriju, palika iespiests automašīnā, un viņu atbrīvoja glābēji. Vēlāk slimnīcā, uzzinot par traģiskajām sekām, vīrietis reaģējis histēriski un nogādāts slimnīcā.
Sākotnējā izmeklēšanas informācija liecina, ka neviens no pieciem automašīnā esošajiem cilvēkiem nav bijis piesprādzējies. Eksperti arī konstatējuši, ka automašīnai bijušas nodilušas riepas. Valsts policija turpina izmeklēšanu, lai precīzi noskaidrotu visus notikušā apstākļus un noteiktu atbildību.