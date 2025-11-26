Sprādziens privātmājā Daugavpilī: bojā gājis 62 gadus vecs vīrietis, nopostīta piebūve. VIDEO
Daugavpilī, Ziemnieku ielā, pirms dažām dienām noticis sprādziens privātmājas pagalmā, kurā dzīvību zaudējis tās saimnieks – 62 gadus vecs vīrietis. Negadījums izraisījis būtiskus bojājumus ēkai piebūvētajai apkures telpai.
Saskaņā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes sniegto informāciju, sprādzienu, visticamāk, izraisījis apkures katls. Pieļauts, ka eksplozijas brīdī vīrietis atradies tieši katlu telpā un trieciens bijis tik spēcīgs, ka izdzīvot nav bijis iespējams, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Piebūve, kurā atradies apkures katls, ir daļēji sabrukusi – no vienas sienas nobrukuši ķieģeļi, fasādē izveidojusies plaisa. Galvenā mājas daļa ievērojumus bojājumus nav guvusi. Atlūzas nav izsviestas ārpus nožogojuma, un citi cilvēki nav cietuši.
Kaimiņi stāsta, ka dzirdējuši tikai nelielu “būkšķi”, tāpēc sākotnēji notikušajam nav pievērsuši uzmanību. Par nelaimi viņi nojautuši tikai brīdī, kad tumšo pagalmu izgaismojušas glābšanas dienestu bākugunis.
Ar aizgājēju kaimiņiem nav bijušas siltas attiecības, tāpēc par viņu zinājuši maz: “Dzīvoja viens pats, ar suņiem,” sacīja viena no iedzīvotājām.
Policija par notikušo uzsākusi kriminālprocesu.