Policija meklē pusaudzi, kas nav atgriezusies mājās.
112
Šodien 18:20
Izgāja no mājām un pazuda: policija meklē Saldū pazudušo pusaudzi Keitu Balodi
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Keitu Balodi.
Pusaudze šā gada 25. novembrī ap plkst. 13.00 izgāja no savas dzīvesvietas Saldū, Nākotnes ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezusies mājās.
Pazīmes: augums ap 1,75 m, tumši mati garumā pāri pleciem. Īpaša pazīme: degunā divi pīrsingi. Bija ģērbusies tumšas krāsas virsjakā, tumši zilās platās džinsa biksēs, kājās sporta apavi melnā un sarkanā krāsā.
Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš zina Keitas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Fotogrāfija nav pieejama.