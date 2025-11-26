Policija meklē attēlā redzamo personu.
Šodien 19:04
Atpazīsti viņu? Policija publisko sievietes attēlu, kura tiek turēta aizdomās par vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, par vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu Ludzā, meklē attēlos redzamo personu.
Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņas personības un atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām informēt, zvanot pa tālruņa numuru 65703846 vai 112 vai rakstot ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.
Tāpat policija atsaukties attēlos redzamo personu.