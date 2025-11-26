Nacionālais teātris izrādīs dokumentālu krimināldrāmu “Ko var cilvēks”. Tās pamatā uz nāvi notiesāta cilvēka lieta
Ceturtdien, 11. decembrī, plkst. 19.00 teātra namā “Jūras vārti” būs skatāms Latvijas Nacionālā teātra iestudējums “Ko var cilvēks”, kura pamatā ir reāla un sarežģīta krimināllieta, ko pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados šķetināja pazīstamā izmeklētāja Rita Aksenoka.
Izrādes idejas autors un režisors ir Roberts Dauburs, kuram tā ir debija Nacionālajā teātrī. Lomās redzēsim Sanitu Paulu, Elzu Rūtu Jordāni un Mārci Maņjakovu. Dramaturga Jāņa Joņeva radītā krimināldrāma ir par Ritas Aksenokas tikšanos ar uz nāvi notiesāta noziedznieka Aleksandra Volkeviča (šādu vārdu devuši izrādes veidotāji) meitu, kura savu tēvu nekad nav satikusi, bet vēlas uzzināt, kāds cilvēks viņš ir bijis. Šāda saruna, jau daudzus gadus pēc sprieduma izpildīšanas, tiešām notikusi arī reālajā dzīvē. Izrādes veidotāji ar tās palīdzību piedāvā padomāt par izvēlēm, kas jāizdara katram un kuras nosaka mūsu tālāko dzīves ceļu. Iestudējums ir vienlīdz interesants gan detektīva, gan psiholoģiskā žanra cienītājiem.
Roberts Dauburs sarunā ar LSM.lv spriež, ka Aksenoka un Volkevičs pēc rakstura un talanta bija ļoti līdzīgi cilvēki, taču kādā brīdī viņu likteņi pārlūzuši pretējā virzienā un katrs izdarīja savas izvēles: “Arī biogrāfijas viņiem ir diezgan līdzīgas, tikai atšķirība ir tā, ka pusaudža gados tas viss aizplūdis diametrāli pretēji. Viņi tagad satikušies šajā dzīves posmā, viņi joprojām ir talantīgi, spēcīgi cilvēki, tikai viens ir salūzis un aizgājis noziedzīgo ceļu, bet otrs, gluži pretēji, cīnās pret noziedzību.”
Izmeklētāja Rita Aksenoka ļoti labi atceras šo lietu, kas no izmeklēšanas par divām slepkavībām pārtapa par kriminālprocesu ar apmēram 300 epizodēm. “Es daudz viņu pratināju un viņš man arī daudz stāstīja. Bija pat tāds gadījums, ka mēs aizrāvāmies un aizsēdējāmies kamerā līdz desmitiem vakarā. Par mums jau visi bija aizmirsuši, arī dežurants, tāpēc, kad pienāca brīdis beidzot iet mājās, es netiku ārā un tad pie sevis nodomāju, ka tas ir īstais brīdis mani piebeigt. Tā pa īstam no viņa gan nebaidījos, jo mums bija labs kontakts un viņš arī bija tiešām atklāts,” stāsta Aksenoka. Izmeklētāja atceras, ka jau īsti pirms soda izpildes, noziedznieks atklāti izstāstījis par bandas pastrādāto, nenoklusējot arī epizodes, kuras nebija izdevies pierādīt.
Iestudējuma pirmizrāde Latvijas Nacionālajā teātri notika šī gada 25. septembrī, saņemot kritiķu atzinīgu vērtējumu gan par režisora un aktieru veikumu, gan tērpiem un scenogrāfiju (Kristians Brekte), gan muzikālo noformējumu (Tomass Ančs). Teju vienots novēlējums teātrim un iestudējuma radošajai komandai bija aicinājums turpināt darbu dokumentālajā lauciņā.
Biļetes nopērkamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā bilesuparadize.lv. Viesizrādi Ventspilī organizē SIA “Kurzemes filharmonija” ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.