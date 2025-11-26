Rinkēvičs skaidro, ko Latvijai nozīmē ES Tiesas spriedums par viendzimuma laulību atzīšanu
Eiropas Savienības (ES) Tiesas spriedums par citā valstī reģistrētas laulības atzīšanu neliek Latvijai mainīt ne Satversmi, ne likumus, preses konferencē uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš trešdien Rīgas pilī tikās ar premjeri Eviku Siliņu (JV).
Komentējot spriedumu, Valsts prezidents norādīja, ka ES Tiesas spriedums ir jāievēro visām ES dalībvalstīm. Tas nozīmē, ja, piemēram, Igaunijā vai Vācijā būs noslēgta laulība starp viendzimuma pāriem, tad laulība jāatzīst arī Latvijā, viņš atzīmēja.
Tomēr Rinkēvičs uzsvēra, ka ES Tiesas spriedums nekādā veidā neuzliek par pienākumu Latvijai mainīt Satversmi vai likumus un nekādā veidā neietekmē regulējumu, kāds ir Latvijā. Viņš atgādināja, ka Latvijā partnerības likums sāka darboties pagājušā gada 1. jūlijā un par to Saeimā bija "karstas" diskusijas.
Ja Tieslietu ministrija (TM) izvērtēs un uzskatīs, ES Tiesas sprieduma kontekstā vajadzēs kaut ko grozīt, tas būs TM padoms valdībai un Saeimai, piebilda Valsts prezidents. Viņš norādīja, ka patlaban šīs lietas vajadzētu nodalīt, piebilstot, ka neviens no Briseles vai Luksemburgas patlaban neaicina Latviju "brutāli mainīt likumus".
Rinkēvičs norādīja, ka ES Tiesas spriedums ir saistīts ar brīvu kustību ES - darbaspēka kustību un personu brīvu pārvietošanos. Viņaprāt, no šāda konteksta raugoties, ir valstis, kurās ir tāds regulējums, un šo valstu likumīgos lēmumus Latvija atzīst, tāpat kā Latvijas likumīgos lēmumus atzīst, piemēram, Polijā, Vācijā vai Francijā.
Pāris plānoja pārcelties atpakaļ uz Poliju un reģistrēt tur savu laulības sertifikātu, taču reģistrāciju viņiem atteica, norādot, ka Polijas likumi neatzīst viendzimuma pāru laulības.
Taču ES Tiesa secināja, ka "laulātajiem kā ES pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, kā arī tiesības dzīvot normālu ģimenes dzīvi, izmantojot šo brīvību un atgriežoties savā izcelsmes dalībvalstī".
Tiesa uzsvēra, ka Polijas atteikšanās reģistrēt viņu laulību ir pretrunā ar ES tiesībām un pārkāpj ne tikai viņu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, bet arī pamattiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību.
Kā aģentūru LETA informēja ES Tiesas Preses un informācijas nodaļā, vienlaikus Tiesa norādīja, ka tās ieskatā atzīšanas pienākums neaizskar nacionālo identitāti un neapdraud sabiedrisko kārtību laulāto izcelsmes dalībvalstī. Tas nenozīmē, ka šai valstij savos tiesību aktos jāparedz laulības starp divām vienāda dzimuma personām, uzsvēra Tiesa.
Turklāt dalībvalstīm ir rīcības brīvība izvēlēties šādas laulības atzīšanas kārtību, un ārvalsts laulības apliecības reģistrācija ir tikai viens no iespējamiem veidiem, skaidroja Tiesa.
Tai pat laikā tiek uzsvērts, ka šī kārtība nedrīkst padarīt šādu atzīšanu neiespējamu vai pārmērīgi grūtu, kā arī nedrīkst diskriminēt viendzimuma pārus to seksuālās orientācijas dēļ, un tas, ka valsts tiesību aktos šādiem pāriem nav paredzēta atzīšanas kārtība, kas būtu līdzvērtīga pretēja dzimuma pāriem piešķirtajai kārtībai, ir šāda diskriminācija.
"Tātad, tā kā reģistrācija ir vienīgais Polijas tiesību aktos paredzētais līdzeklis, kā administratīvās iestādes var faktiski atzīt citā dalībvalstī noslēgtu laulību, Polijai ir pienākums to piemērot vienādi gan viendzimuma, gan pretēja dzimuma personu laulībām," rezumēja ES Tiesa.