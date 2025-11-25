Eiropas Savienības Tiesa liek Polijai atzīt Vācijā reģistrētu viendzimuma pāra laulību
Eiropas Savienības (ES) Tiesa otrdien nolēmusi, ka Polijai ir jāatzīst Vācijā reģistrēta viendzimuma pāra laulība. Tiesā ar sūdzību vērsās Polijas pilsoņi, kas salaulājās Berlīnē 2018. gadā. Vienam no vīriešiem ir arī Vācijas pilsonība.
Pāris plānoja pārcelties atpakaļ uz Poliju un reģistrēt tur savu laulības sertifikātu, taču reģistrāciju viņiem atteica, norādot, ka Polijas likumi neatzīst viendzimuma pāru laulības.
Taču ES Tiesa secināja, ka "laulātajiem kā ES pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, kā arī tiesības dzīvot normālu ģimenes dzīvi, izmantojot šo brīvību un atgriežoties savā izcelsmes dalībvalstī".
Tiesa uzsvēra, ka Polijas atteikšanās reģistrēt viņu laulību ir pretrunā ar ES tiesībām un pārkāpj ne tikai viņu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, bet arī pamattiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību.
Kā aģentūru LETA informēja ES Tiesas Preses un informācijas nodaļā, vienlaikus Tiesa norādīja, ka tās ieskatā atzīšanas pienākums neaizskar nacionālo identitāti un neapdraud sabiedrisko kārtību laulāto izcelsmes dalībvalstī. Tas nenozīmē, ka šai valstij savos tiesību aktos jāparedz laulības starp divām vienāda dzimuma personām, uzsvēra Tiesa.
Turklāt dalībvalstīm ir rīcības brīvība izvēlēties šādas laulības atzīšanas kārtību, un ārvalsts laulības apliecības reģistrācija ir tikai viens no iespējamiem veidiem, skaidroja Tiesa.
Tai pat laikā tiek uzsvērts, ka šī kārtība nedrīkst padarīt šādu atzīšanu neiespējamu vai pārmērīgi grūtu, kā arī nedrīkst diskriminēt viendzimuma pārus to seksuālās orientācijas dēļ, un tas, ka valsts tiesību aktos šādiem pāriem nav paredzēta atzīšanas kārtība, kas būtu līdzvērtīga pretēja dzimuma pāriem piešķirtajai kārtībai, ir šāda diskriminācija.
"Tātad, tā kā reģistrācija ir vienīgais Polijas tiesību aktos paredzētais līdzeklis, kā administratīvās iestādes var faktiski atzīt citā dalībvalstī noslēgtu laulību, Polijai ir pienākums to piemērot vienādi gan viendzimuma, gan pretēja dzimuma personu laulībām," rezumēja ES Tiesa.