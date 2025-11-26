Andra Kalnozola oriģināldramaturģija Nacionālā teātra jauniestudējumā “Ods”
Nacionālais teātris skatītājiem piedāvā jauna latviešu oriģināldramaturģijas darba iestudējumu. Pēc Andra Kalnozola lugas “Ods” teātra Aktieru zālē izrādi veido Matīss Budovskis, kas būs viņa režijas debija Nacionālajā teātrī. Stāsts ir par attiecībām – vienam ar otru un pašam ar sevi. Par patiesības meklējumiem sirreālu notikumu vidū, ko pavada Andrim Kalnozolam raksturīgais humors un valodas izjūta. Pirmizrāde 4. decembrī.
Izrādei dots traģikomēdijas žanrs un tās anotācija vēsta: “Jauns pāris gatavojas uzsākt kopdzīvi nesen iegādātā mazpilsētas dzīvoklī. Taču kādā vasaras naktī nejauši sastaptā klaidoņa izmestais jautājums – vai piepildīts sapnis par laimīgu dzīvi nozīmē laimīgu dzīvi? – kļūst par vienīgo jautājumu, kas uzmācīgi skan ausīs. Izrādās, ka dzīvoklis nav vienīgais, kam nepieciešama pārbūve.”
Andris Kalnozols ir rakstnieks, dramaturgs, režisors un aktieris. Plašākam lasītāju lokam viņš pazīstams kā romāna “Kalendārs mani sauc” autors, par ko apbalvots ar Latvijas Literatūras gada balvu kategorijā “Spilgtākā debija”. Jaunā luga “Ods” tapusi vairāku gadu gaitā un piedzīvojusi daudz pārvērtību, procesā mainot pat lugas nosaukumu – sākotnēji tā saucās “Simtais ķieģelis”. Tas savā ziņā ir autobiogrāfisks stāsts, vairāk par lugu stāsta pats autors: “Mēs tiekamies, lai uzdotu jautājumus. Dažādus jautājumus. Ne vienmēr tie būs ērti un patīkami. Patiesību sakot, ērtie un patīkamie jautājumi nav domāti domāšanai. Tie vairāk paredzēti atbildei, ko var mierīgi aizmirst. Mēs esam domāti, lai satiktos un uzdotu neaizmirstamus jautājumus. Viens otram, un paši sev.”
Ar jauniestudējumu “Ods” Matīss Budovskis debitēs Nacionālajā teātrī kā režisors. Viņš ir iedvesmots par iespēju veidot izrādi tieši pēc Kalnozola literārā materiāla: “Ar Andri Kalnozolu iepazinos 2017. gada vasarā. Pie viņa kā režisora spēlēju savu pirmo lomu ārpus Latvijas Kultūras akadēmijas sienām – izrādē “Traktopera”. Kļuvām par draugiem. Tāpēc šķiet likumsakarīgi, ka savu režijas debiju Nacionālajā teātrī piedzīvoju tieši ar Andra rakstītu lugu, turklāt komandā ar cilvēkiem, kuri man dažādos profesionālās dzīves posmos ir bijuši (un ir) svarīgi.”
Izrādes radošā komanda: režisors Matīss Budovskis, dramaturgs Andris Kalnozols, scenogrāfs un gaismu mākslinieks Niks Cipruss, kostīmu māksliniece Līga Zepa, komponists Edgars Mākens.
Lomās: Kārlis Reijers (Aksels), Laura Siliņa (Anna), Raimonds Celms (Ģirts), Ieva Aniņa (Bārmene).
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un tīmekļvietnē. Pirmizrāde 4. decembrī Nacionālā teātra Aktieru zālē. Tuvākās izrādes 13. decembrī, 2., 9., 24. janvārī.