Vaska fonds aicina uz tradicionālo Ziemassvētku labdarības koncertu “Gaismas saukšana”
Pētera Vaska fonds aicina uz ikgadējo Ziemassvētku labdarības koncertu “Gaismas saukšana”, kas 27. decembrī izskanēs Spīķeru koncertzālē.
Koncertā, kurš notiks jau vienpadsmito reizi, piedalīsies jaunā operdziedātāja Etīna Emīlija Saulīte (soprāns), vijolniece Magdalēna Geka un pianists Rihards Plešanovs, un tajā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti jaundarbu pasūtinājumiem un latviešu kamermūzikas turpmākajai attīstībai.
Šajā vakarā viesmīlīgajā Spīķeru koncertzālē izskanēs Pētera Vaska skaņdarba “Castillo Interior” versijā klavierēm solo Latvijas pirmatskaņojums, Andra Dzenīša “Trīs Knuta Skujenieka dzejoļi”, Tālivalža Ķeniņa Divas solodziesmas soprānam un klavierēm un 1.sonāte vijolei un klavierēm, Olivjē Mesiāna “Tēma un variācijas” vijolei un klavierēm, Viļņa Šmīdberga “Trīs dziesmas Kunga godam” soprānam un klavierēm, Jāzepa Mediņa “Sapņojums” soprānam, vijolei un klavierēm u.c. skaņdarbi.
“Koncerta nosaukums «Gaismas saukšana» mums šajā gada tumšajā laikā skaisti atgādina, ka, pat ja tā nešķiet, gaisma ir mums pavisam tuvu un apkārt. Tāpēc esam izvēlējušies šo ziemas vakariem tik ļoti piestāvošo koncerta programmu,” pauž koncerta rīkotāji.
Pieteikties koncerta apmeklējumam un ziedot iespējams Vaska fonda mājaslapā: www.vaskafonds.lv, kā arī Mazās Mežotnes pils mājaslapā www.mazamezotnespils.lv. Koncerts sāksies plkst. 18.00.