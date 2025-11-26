Rinkēvičs par Ukrainas miera plānu: situācija ir dinamiska un attīstās strauji
Pēdējo dienu laikā starptautiski aktīvi tiek apspriests ASV piedāvātais miera plāns, kura pirmā versija Eiropā ir novērtēta kā Ukrainai ļoti neizdevīga un izteikti vērsta uz Krievijas interešu apmierināšanu, tāpēc reģiona politiķi strādā pie plānu koriģēšanas.
Rinkēvičs trešdien pēc tikšanās ar premjeri Eviku Siliņu (JV) norādīja, ka amatpersonas pārrunājušas miera sarunu procesu. Prezidents atzīmēja, ka puses apmainījušās ar informāciju gan par labas gribas koalīcijas spriesto, gan par kontaktiem dažādos līmeņos ar sabiedrotajiem un Ukrainu. Rinkēvičs uzsvēra, ka situācija ir dinamiska un attīstās strauji.
Pēc politiķa vārdiem, Ziemeļeiropas un Baltijas valstis un Eiropas partneri koncentrējas uz būtisku principu ievērošanu sarunās - Ukrainas teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un būtiskajām drošības interesēm. Rinkēvičs norādīja, ka no plāna projekta, ko apsprieda pagājušajā nedēļā, ir radies jauns projekta variants un sarunas turpinās.
Viņš sacīja, ka galvenais ir panākt, lai sarunu process nodrošinātu Ukrainas spēju rēķināties ar minētajiem trim pamatprincipiem. Rinkēvičs atzina, ka ziņas ir cerīgas, taču akcentēja, ka līdztekus Ukrainas un ASV dialogam un darbam Eiropas Savienībā svarīgi ir saprast, vai Krievija ir ieinteresēta pamiera vai miera līguma īstenošanā. "Šādu ieinteresētību šobrīd vēl neesmu saskatījis," sacīja Valsts prezidents, piebilstot, ka ASV turpina dialogu ar Krieviju. Rinkēvičs domā, ka patlaban "nevajadzētu spekulēt" par to, ar ko process varētu noslēgties.
Valsts prezidents sacīja, ka Latvija tur, kur iespējams, pauž savu pozīciju par nepieciešamību sarunās ņemt vērā Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un drošības intereses. Tāpat Rinkēvičs atzīmēja, ka neviens patlaban neņemtos prognozēt, kā diplomātiskie un politiskie procesi attīstīsies nedēļas laikā.
"Cerēsim, ka būs iespēja panākt taisnīgu, ilgtspējīgu mieru, bet, lai to panāktu, tas nav tikai jautājums par ukraiņu lēmumiem, tas beigās ir jautājums arī par Krieviju," sacīja Rinkēvičs.