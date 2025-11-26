Jūrmalas pašvaldība brīdina: nekāpiet uz ledus!
foto: Unsplash
Aizliegums noteikts, ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes un iespējamo ledus kārtas veidošanos.
Jūrmalas pašvaldība brīdina: nekāpiet uz ledus!

Ņemot vērā laikapstākļu prognozes, Jūrmalā stājies spēkā aizliegums atrasties uz pilsētas ūdenstilpju ledus.

Noteikts aizliegums atrasties uz ledus iekšzemes publiskajos un citos Jūrmalas pašvaldības valdījumā esošajos ūdeņos, kā arī pilsētas administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes ūdeņos. Aizliegums noteikts, ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes un iespējamo ledus kārtas veidošanos.

