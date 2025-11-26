Pirmajā adventē tiks atklāta multimediāla gaismas izrāde "Interlude"
Pirmajā adventē Rīgas Reformātu baznīca kļūs par mājvietu jaunai multimediju mākslas telpai, kurā apmeklētāji aicināti uz iespaidīgu gaismu izrādi "Interlude".
"Interlude" radošās komandas kodolā unikālā veidā apvienojušies starptautiski atpazīstami Latvijas veiksmes stāsti – tehnoloģijas un kas tik kanonisks kā kormūzikas tradīcijas, kopā radot pilnīgi jaunu audiovizuālu pieredzi.
Izrādē Kaspara Zemīša ģitāras un Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” skaņdarbs “Sanctus. The Return” saplūdīs ar multimediju mākslinieka Māra Kalves radītām gaismu gleznām, meditatīvi krāšņi iedzīvinot Reformātu baznīcas zāli. Šī darba tehnoloģiskie risinājumi pārsteidz ar vērienīgumu – 80 megapikseļu kustīgais attēls nodrošina izšķirtspēju, kas pārsniedz augstvērtīgas 4K kinozāles izšķirtspējas kvalitāti pat desmitkārt, radot teju elpojošu, telpisku ilūziju.
“Ar šo izrādi vēlējos radīt muzikāli un vizuāli iespaidīgu notikumu ar jēgu, stāstu, prieku un emocijām. Šī ir pieredze, kas uzrunās katru citādi: vienam tā būs skaņa, citam attēls vai krāsa, vēl citam ģitāras stīgu skanējums apvienojumā ar dziedātāju balsīm, taču visiem kopā – sajūta, ko gribēsies glabāt sevī vēl ilgi. Kaspara Zemīša un Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” izcilais skaņdarbs apvienojumā ar iespaidīgām video projekcijām veido šī stāsta sirdi, bet SOLAVI tehnoloģiskie risinājumi to spilgti iznes skatītājiem,” norāda tehnoloģiju uzņēmuma "Solavi" vadītājs un gaismas izrādes idejas autors Ints Bērziņš.
“Šī izrāde ir kā emocionāls dzīves ceļojums – krāsains un pilns negaidītu kontrastu. Tās vizualitāte, mūzikas ietekmēta, pārsteidz nesagatavotu un aizrauj. Šī darba vizuālās valodas kodu veido vienkāršība it visā, nepamanāma vēja plūsma, un māte, no kuras miesām esam nākuši mēs visi. Nezūdošas, mūžīgas un nemainīgas vertikāles klātbūtne sniedz paļāvību un mieru, jo tikai miera stāvoklī cilvēks sāk pietuvoties patiesībai – savām patiesajām mājām. Un šīs mājas ir tepat, vienmēr klātesošas, sargājošas un savus bērnus pieņemošas,” norada multimediju mākslinieks, vizuālā koncepta autors Māris Kalve.
Pasākuma norises vieta, Reformātu baznīca, gadu gaitā bijusi dažādu kultūras notikumu īstenošanas mājvieta – 1985. gadā baznīca tika restaurēta un pieskaņota leģendārās skaņu ierakstu studijas „Melodija” telpu vajadzībām, baznīcā gan notikuši koncerti, gan darbojas skaņu ierakstu studija. Šobrīd baznīca nodota Latvijas Evanģēliski luteriskajai baznīcai un tajā atrodas Jauniešu centrs. Līdz ar "Interlude" atklāšanu Reformātu baznīca Vecrīgā atkal iegūs jaunu kultūrtelpas elpu. "Interlude" Reformātu baznīcā savus apmeklētājus gaida teju katru dienu, sākot no 30. novembra.