Gaisa temperatūra šīs nedēļas otrajā pusē caurmērā būs tuvu nullei.
Sabiedrība
Šodien 08:30
Vēja brāzmas, atkala un sals: sinoptiķi atklāj, kāds laiks gaidāms novembra izskaņā
Sinoptiķi norāda, ka novembra beigās un decembra sākumā gaidāms sals un saule uzspīdēs reti.
Ceturtdien, 27. novembrī, valsts lielākajā daļā snigs, Latgalē gaidāms arī lietus un atkala. Nedēļas nogalē nokrišņi būs vietām, galvenokārt gaidāms neliels lietus un apledojums.
Gaisa temperatūra šīs nedēļas otrajā pusē caurmērā būs tuvu nullei, piekrastē tā brīžiem var pakāpties līdz +8 grādiem, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms neliels sals. Mērens dienvidu vējš radīs sajūtu, ka gaiss ir vēsāks; piektdien piekrastē gaidāmas vēja brāzmas līdz 19 metriem sekundē.
Līdzīgus laikapstākļus sinoptiķi prognozē arī decembra pirmajās dienās, bet mēneša turpinājumā iespējams nedaudz siltāks laiks.