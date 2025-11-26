Latvijas dienvidaustrumos izsludināts dzeltenais brīdinājums par stipru snigšanu
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijas dienvidaustrumu daļā izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumu par stipru snigšanu - naktī uz ceturtdienu sniega sega kļūs par 5-9 centimetriem biezāka.
Rīta pusē temperatūra noslīdējusi līdz -7 grādiem
Trešdienas rītā gaisa temperatūra Latvijas lielākajā daļā ir -1..-6 grādi, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām. Zemākā temperatūra, -6,7 grādi, plkst. 5.00 tika novērota Ainažos un -7 grādi Ventspils lidostā, savukārt vēlā otrdienas vakarā Zosēnos termometra stabiņš bija noslīdējis līdz -8 grādiem.
Mākoņi daļēji sedz Latvijas debesis, nav ievērojamu nokrišņu. Autoceļi vietām slideni. Sniega biezums novērojumu stacijās nepārsniedz trīs centimetrus.
Pūš lēns austrumu, ziemeļaustrumu vējš, valsts ziemeļu daļā vietām valda bezvējš. Daudzviet dūmaka. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja. Rīgā pūš lēns austrumu vējš un termometri rāda -2, -3 grādus.
Dienas laikā snigs Valsts dienvidaustrumos
Dienas laikā Latgalē un Sēlijā no dienvidiem ieradīsies plaša nokrišņu zona - sāks snigt, prognozē sinoptiķi. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts dienvidaustrumu daļā izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumu par stipru snigšanu - naktī uz ceturtdienu sniega sega kļūs par 5-9 centimetriem biezāka.
Valsts lielākajā daļā trešdiena paies bez nokrišņiem, saulainākā diena gaidāma ziemeļrietumu novados. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, ziemeļaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs -2..+3 grādi.
Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi un pūtīs neliels austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs aptuveni nulle grādu.
Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals, bet dienvidos no Latvijas atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens 1016-1018 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijā bija +1..-2 grādi. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 25. novembrī bija +21..+23 grādi Spānijā, Itālijā un Grieķijā, kā arī +24 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -28 grādi Somijas ziemeļos.
Šorīt Zemgalē un Latgalē autoceļi apledo
Šorīt apledojums vietām Zemgalē un Latgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 28 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Vecračinai, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Dalbes līdz Elejai, Liepājas šosejas (A9) posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem, kā arī Daugavpils apvedceļa (A14).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Ventspils, Talsu, Saldus, Jelgavas, Daugavpils, Krāslavas, Preiļu, Gulbenes, Alūksnes, Valkas, Valmieras, Cēsu un Limbažu apkārtnē.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.