Ropažu novadā akcijā “Tīrmāja” savāktas vairāk nekā 400 tonnas atkritumu
Ropažu novadā noslēgusies atkritumu savākšanas akcija “Tīrmāja”, kuras laikā 2025. gadā savāktas 407,51 tonnas atkritumu – par 18 % vairāk nekā pērn, informē atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “CleanR”.
Akcija norisinājās vairākas dienas pavasarī un rudenī, dodot iespēju iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta un citiem sadzīves atkritumiem. Vislielāko aktivitāti šogad uzrādījuši Vangažu pilsētas un Garkalnes pagasta iedzīvotāji, kuri kopā nodeva 167,51 tonnu atkritumu. Tiem sekoja Ropažu pagasts ar 127,89 tonnām un Stopiņu pagasts – ar 112,11 tonnām.
Kopumā Ropažu novadā savāktas:
- 315,41 tonna lielgabarīta atkritumu,
- 63,61 tonna elektrotehnikas,
- 11,65 tonnas tekstila,
- 8,04 tonnas stikla,
- 8,8 tonnas vieglo automašīnu riepu.
Akciju ar Ropažu novada pašvaldības atbalstu organizēja “CleanR” un ražotāju atbildības sistēmas apsaimniekotājs “Zaļā josta”. Uzņēmums atgādina, ka pareiza atkritumu šķirošana ļauj samazināt gan vides ietekmi, gan arī atkritumu izvešanas izmaksas – līdz pat 30 %.
Stikla un iepakojuma konteineru izvešana notiek bez maksas, bet BIO atkritumu konteinerus izved par 40 % lētāk nekā nešķirotos sadzīves atkritumus.
Akcijas “Tīrmāja” ietvaros atkritumi tika savākti noteiktās dienās:
- 11. oktobrī – Stopiņu pagastā,
- 18. oktobrī – Vangažos un Garkalnē,
- 25. oktobrī – Ropažos.
Pēc iedzīvotāju pieteikumu saņemšanas “CleanR” izveidoja maršrutus un apbraukāja norādītās adreses, savācot atkritumus tieši no mājsaimniecībām. Akcijas mērķis ir veicināt atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot ērtu un drošu veidu, kā iedzīvotāji var atbrīvoties no nevajadzīgiem priekšmetiem. Katram novada iedzīvotājam bija iespēja bez maksas nodot četras vieglās automašīnas riepas.
2024. gadā Ropažu novadā tika savāktas 345,31 tonnas atkritumu, savukārt 2025. gada rezultāts – 407,51 tonna – ir būtisks pieaugums. Kopumā visā Latvijā šogad akcijas ietvaros savāktas 1255,45 tonnas atkritumu: 807,30 tonnas – lielgabarīta atkritumi, 236,54 tonnas – elektroiekārtas, 141,74 tonnas – riepas, 20,77 tonnas – tekstilizstrādājumi.