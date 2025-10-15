Ropažu novadā sieviete "finanšu grūtību dēļ" braukā ar viltotiem numuriem un nelegāli "piepelnās"
Sauriešos policija aizturēja automašīnu ar viltotiem Norvēģijas numuriem, kas saistīti ar degvielas zādzībām. Vadītāja atzinās, ka uzlikusi svešas numurzīmes finanšu grūtību un tehniskās apskates trūkuma dēļ.
Saistībā ar informāciju par degvielas zādzībām no uzpildes stacijām, kas tiek veiktas ar automašīnām, kurām ir citu valstu numuri, Sauriešos pamanīts aizdomīgs transportlīdzeklis ar Norvēģijas numurzīmēm, informē likumsargi.
Apturot transportlīdzekli un pārbaudot datus, noskaidrots, ka numurzīmes atbilst citas markas automašīnai, bet apturētais transportlīdzeklis ir reģistrēts Latvijā un tam nav izieta tehniskā apskate. Tāpat noskaidrots, ka autovadītājai nav derīgas autovadītāja apliecības.
Uz jautājumiem par izvēli braukt ar svešām numurzīmēm sieviete norādīja uz finansiālām grūtībām un šādā veidā pasargājot sevi no stacionārajiem radariem, kas fiksētu tehniskās apskates neesamību.
Par fiksētajiem pārkāpumiem pret sievieti uzsāktas vairākas procesuālās darbības