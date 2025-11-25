Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero” svin piecu gadu jubileju un aicina uz īpašām izrādēm
2025.gada novembrī Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero” atzīmē piecu gadu jubileju – nozīmīgu notikumu Latvijas, Baltijas un Eiropas kultūras ainā. “Mystero” ir pirmais un vienīgais pilna laika iluzionisma teātris Baltijā, kurā apvienotas izrādes, interaktīvs muzejs un izglītojoša pieeja maģijas vēsturei un mūsdienu ilūziju mākslai.
Lai nosvinētu šo nozīmīgo notikumu, “Mystero” saviem skatītājiem piedāvās divas īpašas izrādes: 21., 22. un 23.novembrī teātra Mistērijas istabā būs iespēja noskatīties iluzionistu Daces un Enriko Pecolli vadītu interaktīvu izrādi/spēli “13” ar tuvplāna ilūzijām, psiholoģiskiem uzdevumiem un noslēpumainu dramaturģiju, kuru abi mākslinieki raksturo kā dinamisku, iesaistošu, izzinošu un domāšanu veicinošu.
Savukārt 28., 29. un 30.novembrī “Mystero” teātra lielajā zālē tiks piedāvāta Pecolli ģimenes – Daces, Enriko un Dantes – burvju izrāde “Brīnīsimies kopā” – krāsaina, sirsnīga un labestīga izrāde ģimenēm ar bērniem, kurā apvienota klasiskā maģija ar mūsdienīgu skatuvisko spēli. Biļetes uz abām izrādēm var iegādāties šeit: www.mystero.lv
Kā uzsver Pecolli ģimene, teātra pastāvēšana pierāda, ka iluzionisms var būt nopietna, mūsdienīga skatuves māksla, kas spēj uzrunāt plašu auditoriju un attīstīt jaunu kultūras nišu Latvijā. “Šogad informācija par Mystero teātri tika atspoguļota Itālijas, Holandes, Vācijas un Amerikas vadošajos iluzionisma mākslas žurnālos, apliecinot teātra starptautisko atpazīstamību un ietekmi,” norāda Dace Pecolli. Atgādināsim, ka īpašu atzinību iluzionistiem Pecolli par iluzionisma vēstures pētniecības darbu Latvijā un iluzionisma attīstības veicināšanu izteicis arī pasaulslavenais amerikāņu iluzionists Deivids Koperfilds, tiešsaistes video zvana laikā konferences ietvaros 2025. gadā.
Sakot paldies visiem, kas atbalstījuši teātra/muzeja attīstību, Pecolli pauž: ““Mystero” pieci gadi ir mūsu kopīgs brīnums. Paldies uzņēmumiem, partneriem un privātpersonām, kas palīdzēja muzejam tapt, īpaši – izaicinošajā pandēmijas laikā. No sirds pateicamies arī visiem mūsu skatītājiem, kuri jau piecus gadus piedalās izrādēs, atbalsta mūs, rada iedvesmu un mijiedarbojas ar teātri visdažādākajos veidos. Jūs esat daļa no mūsu stāsta!”
Šo piecu darbības gadu laikā “Mystero” īstenojis vairākas bezmaksas un labdarības iniciatīvas, tostarp: labdarības izsoles, bezmaksas izrādes daudzbērnu ģimenēm un pansionātu sociālajām grupām, iespēju maznodrošinātajām ģimenēm apmeklēt izrādes, izglītojošus projektus jauniešiem; tāpat nostiprinājis sevi kā reģiona vadošo iluzionisma centru, veicinājis starptautisku sadarbību un ekspertu apmaiņu, radījis platformu gan profesionāļiem, gan jaunajiem māksliniekiem, paplašinājis Latvijas kultūras robežas, apliecinot, ka ilūzija ir daļa no mūsdienu mākslas ekosistēmas.
Sadarbībā ar Rīgas domi 2025.gadā “Mystero” kļuva par galveno norises vietu starptautiskam notikumam – 10. Eiropas iluzionisma vēstures kongresam. Rīga un “Mystero” uzņēma pasaules vadošos iluzionisma vēstures pētniekus, ekspertus un kultūras profesionāļus, pievēršot starptautisku uzmanību: Latvijas iluzionisma vēsturei, mūsu mākslinieku ieguldījumam Eiropas kultūrā, iluzionisma mākslas attīstībai mūsdienās, Latvijas vietai starptautiskajā mākslas telpā.
“Šajā sakarā izsakām īpašu pateicību Latvijas Universitātes bibliotēkai par nozīmīgo sadarbību izstādes veidošanā, kas atspoguļoja Latvijas iluzionisma kultūrtelpu no 17.–20. gadsimtam – unikālu materiālu un vēsturisku liecību kopumu, kas pirmo reizi ticis publiski apkopots tik plašā formātā, kā arī Latvijas cirka mākslas vēstures speciālistei Lolitai Lipinskai par vēsturiskās informācijas izpētes darbiem un sistematizāciju