/Ilustratīvs attēls/
112
Šodien 15:57
Tukuma novadā: par seksuālo vardarbību pret nepilngadīgajiem apcietināts kāds skolotājs
Par seksuālo vardarbību pret nepilngadīgajiem Tukuma novadā apcietināts kāds fizikas skolotājs.
Aizturēšana notikusi pagājušajā nedēļā, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijā. Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta 4. daļas par seksuālo vardarbību, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem.
Vīrietis pašlaik ir apcietināts.
Mācību iestādes direktors aģentūrai LETA skaidroja, ka par notikušo policijai ziņojuši vecāki. Viņš neatklāja, cik upuru varētu būt pedofilam, jo nedrīkst to izpaust. Arī policija plašākus komentārus par krimināllietu nesniedz.
Pašlaik skola meklē psihologu, kas sniegs atbalstu 1.-9. klašu skolēniem.