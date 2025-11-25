Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Bauskas novada Gailīšu pagastā.
112
Šodien 14:52
Gailīšu pagastā koks uzkrīt elektrības vadiem
Notikuma vietā uz elektrības līnijas bija uzkritis koks. Izmantojot elektrisko ķēdes motorzāģi, koks tika nocelts no elektrības vadiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Endija Dalbiņa.
Viņa atklāja, ka aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona pārvalde saņēma četrus izsaukumus uz glābšanas darbiem.