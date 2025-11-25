Trešdien Latgales dienvidos gaidāms sniegs.
Sabiedrība
Šodien 14:32
Trešdien Latgalē gaidāms sniegs
Trešdien mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, dienā Latgales dienvidos snigs, prognozē sinoptiķi.
Naktī nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 0..-7 grādi. Autoceļi vietām apledos.
Dienā daudzviet uzspīdēs saule, Latgalē laiks būs apmācies, reģiona dienvidos gaidāms sniegs. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -2..+3 grādiem.
Rīgā trešdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs neliels austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs -3 grādi naktī un aptuveni nulle grādu dienas vidū.