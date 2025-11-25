Divas PVD amatpersonas tur aizdomās par neizpaužamu ziņu izpaušanu Rēzeknes uzņēmumam
Iekšējās drošības birojs Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai nosūtīja kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret divām Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes amatpersonām par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu.
Iekšējās drošības birojs pirmstiesas izmeklēšanas laikā guva pierādījumus tam, ka Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas ieguva informāciju par plānotu ārpuskārtas pārbaudi kādā ēdināšanas uzņēmumā Rēzeknē un informāciju par pārbaudi izpauda uzņēmuma pārstāvei. Jāatzīmē, ka izmeklēto noziedzīgo nodarījumu Iekšējās drošības biroja amatpersonas atklāja, savas kompetences ietvaros izmeklējot citu noziedzīgu nodarījumu.
Par Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu veikto noziedzīgo nodarījumu prokuratūrai ir nodots kriminālprocess ar ierosinājumu uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 329.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu.
Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.