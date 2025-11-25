Godināti Preiļu novada izcilnieki. VIDEO
Preiļos Valsts svētkos sirsnīgā un patriotiskā gaisotnē nosvinēta Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadiena ar dievkalpojumu, svinīgu koncertu un 15 pašvaldības apbalvojumu pasniegšanu izciliem novada cilvēkiem. Svētkus kuplināja vietējie kolektīvi un viesmākslinieki.
Novembris, valsts svētku mēnesis, Preiļu novadā kā allaž tiek aizvadīts patriotiskā un sirsnīgā gaisotnē, iedzīvotājiem ar mīlestību un lepnumu pret savu zemi pulcējoties dažādos pasākumos gan pagastos, gan pilsētā.
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienu, 18. novembrī Preiļos svinības iesākās ar Svētku dievkalpojumu Preiļu Romas katoļu baznīcā, pulcējot novadniekus kopīgai lūgšanai. Savukārt svētku centrālais notikums norisinājās Preiļu Kultūras namā, kur ikvienu gan klātienē, gan tiešraidē priecēja krāšņs koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai “Maza mana tēvu zeme, divu roku platumā”, un svinīgajā pasākumā tika godināti 2025. gada pašvaldības apbalvojumu Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” un “Atzinības raksts” saņēmēji. Apbalvošanas ceremoniju vadīja Ilze Piskunova un Rolands Naglis, bet svētku uzrunu teica domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, pasākuma gaitā pasniedzot 15 pašvaldības apbalvojumus.
Apbalvojums Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” pasniegts piecām personām: Mihalīnai Cakulei – par mūža ieguldījumu lauku tūrisma attīstībā un nozares popularizēšanā, veicinot Preiļu novada un Latgales atpazīstamību kopumā; Silvijai Berezovskai – par izcilu ieguldījumu Preiļu pilsētas, novada un Latgales profesionālās mākslas attīstībā, kultūras mantojuma saglabāšanā; Rasmai Zariņai – par ieguldījumu Aizkalnes pagasta kultūras dzīvē, veicinot lokālpatriotismu un stiprinot kopienas vienotību, par radošu darbu režisējot pagasta kultūras pasākumus, kā arī latgaliešu valodas popularizēšanu; Valentīnai Pastarei – par ilggadēju darbu un nesavtīgu iesaisti izglītības jomas attīstībā, būtisku ieguldījumu Preiļu novada jauniešu karjeras veiksmes stāstu veidošanā medicīnas, farmācijas, ķīmijas, dabaszinātņu jomās; Mārītei Mežiniecei – par godprātīgu un aktīvu darbu, kas veicinājis Aglonas pagasta un Preiļu novada atpazīstamību tūrisma un lauksaimniecības nozarēs, sekmējot vietējās kopienas saliedēšanos un popularizējot un saglabājot Latgales kulināro mantojumu.
Savukārt apbalvojums “Atzinības raksts” pasniegts 10 personām: Guntim Skrimblim – par izciliem nopelniem kultūras jomā un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas reģionālās kultūrvides attīstībā; Aleksejam Tihomirovam – par ilggadēju, nesavtīgu, godprātīgu un apzinīgu darbu uzņēmumā SIA “Preiļu santehniķis”; Annai Dzidrai Bernānei – par ilggadēju, pašaizliedzīgu un profesionālu darbu izglītības jomā; Janīnai Blūzmai – par ilggadēju un aktīvu ieguldījumu lauksaimniecības jomas attīstībā, latgalisko tradīciju kopšanu un kultūras dzīves bagātināšanu, aktīvi piedaloties mākslinieciskajā pašdarbībā; Skaidrītei Grigalei – par aktīvu iesaisti Preiļu novada tūrisma un kultūras dzīves bagātināšanā, godprātīgu Latgales kulinārā mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu, kā arī atbalstu un sadarbību novada pasākumos un iniciatīvās; Valentīnai Gatiņai – par nozīmīgu ieguldījumu Preiļu Romas katoļu baznīcas ikdienas darbu veikšanā un koordinēšanā, baznīcas liturģisko priekšmetu saglabāšanā un brīvprātīgā darba veikšanā; Valentīnai Ondzulei – par nesavtīgu darbu, attīstot Aglonas vidusskolas bibliotēku un gūtajiem nopelniem bērnu izglītošanā un motivēšanā; Valērijam Jasinskim – par ilggadēju, godprātīgu, priekšzīmīgu un profesionālu darbu AS “Preiļu siers”, veicinot uzņēmuma izaugsmi Preiļu novadā; Anitai Upeniecei – par nozīmīgu ieguldījumu tautas deju un kultūras mantojuma saglabāšanā, sekmējot jaunās paaudzes izaugsmi un mīlestību pret latviešu tautas dejām; Jānim Brakovskim – par ilggadēju un pašaizliedzīgu ieguldījumu Vārkavas katoļu draudzes darbībā, palīdzību vietējiem iedzīvotājiem, rūpēm par baznīcu un tās apkārtni, kā arī sirds siltumu un atbalstu līdzcilvēkiem.
Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas svētku svinības Preiļos:
Par svētku noskaņu vakara gaitā rūpējās Preiļu Kultūras nama jauktais koris “Latgale”, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas koris “Spaiti”, Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris un Preiļu Kultūras nama deju kopas “Dancari” un “Talderi”. Svinīgo pasākumu ar saviem priekšnesumiem bagātināja arī īpašie viesi – Dainis Skutelis un Aija Jermoloviča.