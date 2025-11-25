Valmiermuižā no jaunbūves nozagti būvniecības instrumenti 4650 eiro vērtībā

Zagļi izlaužas jaunbūvē un aiznes dārgus būvniecības instrumentus.
112
Šodien 09:28
Valmiermuižā no kādas jaunbūves nozagti dažādi būvniecības instrumenti, kā arī bojāti trīs pakešu logi, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Zane Vaskāne.
Laika posmā no 21. novembra plkst. 16.30 līdz 24. novembra plkst. 11 Valmieras novadā, atspiežot logu, iekļūts jaunbūvē un nozagti dažādi būvinstrumenti. Kopējie materiālie zaudējumi tiek lēsti 4650 eiro, informē Vaskāne.
Valsts policija par zādzību sākusi kriminālprocesu.