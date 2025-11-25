Zināmas sīkākas ziņas par traģisko avāriju Preiļu novadā, kur dzīvību zaudēja bērns
Svētdien, 23. novembrī, traģiska avārija notika Preiļu novada Aizkalnes pagastā, kur dzīvību zaudēja 7 gadus veca meitenīte. Raidījums "Degpunktā" norāda, ka notikušais bija vairāku incidentu sērija.
Jau ziņots, ka smagā avārija Preļu novadā notika plkst. 18. 47 un tajā bija iesaistītas četras automašīnas – “Ford Transit Custom”, “VW”, “Volvo” un “BMW”. Avārijā bojā gāja bērns un Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.
Kā norāda avārijas aculiecinieks, avārija izcēlās, kad "Ford" kravas mikroautobusa vadītājs nepamanīja ceļa malā apstājušos “Volkswagen” busiņu un aizķēra to, iegrūžot busiņu pļavā. Pēc sadursmes kravas autobuss iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur nokļuva nākamajā sadursmē un ietriecās vieglajā "Volvo" spēkratā.
Pēc sadursmes no "Volvo" spēkrata izkāpa tās pasažieres - sieviete un 7 gadus veca meitenīte. Bet tieši tajā brīdī avārijas vietai tuvojās “BMW” spēkrats, kas avāriju laikus nebija pamanījis, un abus cilvēkus notrieca.
CSDD ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis aicina cilvēkus ievērot drošības pasākumus, pat situācijās, kad negadījums ir šķietami neliels. "Pirmais ir avārijas gaismas ieslēgšana un brīdinājuma zīmes izmantošana. Katram automobilim vismaz viena drošības zīme ir obligāta,” norāda eksperts. Viņš uzsver, ka pie smagākiem ceļu satiksmes negadījumiem nekādā gadījumā nedrīkst staigāt pa brauktuvi - cilvēkiem allaž jāatrodas drošā vietā, piemēram, aiz barjerām vai ceļa malā.
Valsts policijā saistībā ar šo notikumu ir uzsākts kriminālprocess, šobrīd notiek izmeklēšana.